L'attaccante della Lazio firma una doppietta (con assist) nel primo tempo (e sfiora la tripletta), il giallorosso è incontenibile: due gol e un assist anche per lui.

di Leonardo Mazzeo - 18/11/2019 22:40 | aggiornato 18/11/2019 22:46

Era una partita che valeva quello che valeva, con la qualificazione a Euro 2020 già in tasca. Era una partita da giocare come test, come moto d'orgoglio per la maglia, come impegno per un record. E questo record continuano ad allungarlo, i ragazzi di Mancini: a Palermo l'Italia batte 9-1 l'Armenia e fa 11 vittorie consecutive (10 in gare ufficiali). Un piccolo capolavoro che fa ben sperare. In gol per l'Italia: Immobile (2), Zaniolo (2), Barella, Romagnoli, Jorginho (R), Orsolini e Chiesa. Per gli ospiti il gol della bandiera (bellissimo) lo realizza Babayan.

Tutto facile, anzi, facilissimo, con l'Armenia che ci mette anche nel suo: la squadra di Khashmanyan non è attenta attenta, perde gli uomini in azzurri sin da subito, se li lascia scappare e se ti lasci scappare gente come Immobile, lui di certo non si fa pregare. Due gol per l'attaccante biancoceleste, che segna e scaccia le critiche di chi dice "ok alla Lazio, ma in Nazionale...". In Nazionale fa gol.

Euro 2020 è lì, si avvicina giorno dopo giorno, e l'Italia ogni volta che scende in campo sembra un gradino più convinta, un gradino più se stessa. Cambiano gli interpreti ma il risultato è sempre lo stesso: convinzione, gioco semplice ma efficace, vittoria. E questo forse è la più grande gioia di Mancini, che potenzialmente ha almeno un paio di formazioni titolari. E giovanissime.

Serie A, le pagelle di Italia-Armenia

Italia (4-3-3) : Sirigu 6.5 (76' Meret 6); Di Lorenzo 6.5, Bonucci 7 (69' Izzo 6.5), Romagnoli 7, Biraghi 6.5; Tonali 7, Jorginho 7, Barella 7 (46' Orsonlini 7); Zaniolo 8, Immobile 8, Chiesa 7.5. Ct: R. Mancini 8

: Sirigu 6.5 (76' Meret 6); Di Lorenzo 6.5, Bonucci 7 (69' Izzo 6.5), Romagnoli 7, Biraghi 6.5; Tonali 7, Jorginho 7, Barella 7 (46' Orsonlini 7); Zaniolo 8, Immobile 8, Chiesa 7.5. Ct: R. Mancini 8 Armenia (5-4-1): Airapetyan 5; Hambartsumyan 5, Haroyan 5, Calisir 5, Ishkhanyan 5 (69' Sarkisov 5), K. Hovhannisyan 5; Babayan 6, Grigoryan 5 (64' Grigoryan 5), Edigaryan 5 (82' Avetisyan s.v.), Berseghyan 5; Karapetyan 5. Ct: Khashmanyan 5

I migliori

Immobile 8

Dalle parti di Formello lo chiamano King Ciro, e questa sera è stato re per una notte anche in Nazionale: Immobile è una furia, ha una voglia matta di segnare e solo nel primo tempo segna una doppietta, prendendo anche un palo e servendo un assist. Dopo l'uscita di Bonucci dal campo prende anche la fascia da capitano. Una serata da ricordare, per lui.

Zaniolo 8

S'intende alla perfezione con Immobile, come se giocassero nella stessa squadra (e invece...). Il centrocampista della Roma in attacco fa faville, segna due gol e impone tutte le sue qualità nella trequarti avversaria. Fonseca sorride, Mancini pure.

I peggiori

Difficile dare una sufficienza all'Armenia, che esce veramente male dalla trasferta di Palermo. E di riflesso è difficile anche individuare un peggiore in campo: tutti male, la squadra è crollata dopo pochi minuti e non è più riuscita a riprendersi. Forse qualcuno più colpevole degli altri c'è, ma il tracollo è di squadra, quindi 5 a tutti. E un 6 a Babayan per il gran gol.

Gli allenatori

Mancini 8

Il voto, più che per la partita, è per la serie di ottimi risultati che ha messo in fila. La qualificazione a Euro 2020 era già in tasca, eppure è vista la voglia di mettersi in mostra, da parte dei suoi giocatori. A lui il merito di aver creato un bel gruppo, dove tutti si sentono potenzialmente titolari, dove tutti remano nella stessa direzione.

Khashmanyan 5

Stesso discorso fatto per la sua squadra: in campo non si è visto nulla, il risultato è stato compromesso sin dai primi minuti. Ingiudicabile, questa sera.