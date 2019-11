Kulusevski conteso da Inter e Juventus. I nerazzurri riflettono sul riscatto del cileno, i giallorossi vogliono confermare l'inglese del Manchester United.

di Franco Borghese - 18/11/2019 11:16 | aggiornato 18/11/2019 11:21

Situazioni temporanee che vanno definite. Sono 80 i giocatori in prestito in Serie A e, di conseguenza, sono parecchie anche le strategie di calciomercato che li riguardano. I club che più di tutti hanno approfittato di questa modalità di operazione sono Genoa e Verona: Preziosi in estate ha immesso in rosa nove volti nuovi che si giocano la conferma. Fra questi solo Pinamonti e Cassata sono certi del riscatto (per ben 27 milioni).

In Veneto Setti ha fatto addirittura meglio: sono infatti stati regalati a Juric dieci innesti con la formula del prestito e la classifica sta dando ragione al club neopromosso. Tutto senza esborsi, a parte i 5,5 milioni che finiranno ai cugini del Chievo per Stepinski. Anche fra i top club però il calciomercato spesso si fa attraverso i prestiti. E capita che siano spesso anche operazioni più che azzeccate.

Dejan Kulusevski è l’emblema del successo. Lo svedese, che nella passata stagione si era messo in mostra nel campionato Primavera con l'Atalanta, ha scelto di accettare il prestito al Parma per disputare la sua prima stagione in Serie A: il 19enne è esploso, al punto che l'Atalanta (il Parma non ha diritti sul suo cartellino) seleziona gli acquirenti con richieste vicine ai 40 milioni di euro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non resterà in Emilia e probabilmente non tornerà nemmeno a Bergamo: su di lui ci sono Inter e Juventus.

La Roma sta intavolando una trattativa di calciomercato col Manchester United per Smalling

Calciomercato, quanti giocatori in prestito! Tutti i piani

A proposito di Inter: in casa nerazzurra sono tante le operazioni di calciomercato fra giocatori in entrata e in uscita. Il riscatto di Sensi e quello (obbligato) di Barella sono scontati, del tutto incerto invece il futuro di Biraghi, ancora di proprietà della Fiorentina (stesso discorso, ma inverso, vale per Dalbert, ora in viola). Marotta e la sua squadra devono inoltre decidere cosa fare con Alexis Sanchez: il cileno, anche a causa dei problemi fisici, per ora ha inciso pochissimo. In estate può tornerà al Manchester United, ma prima bisognerà vedere se il giocatore riuscirà a lasciare il segno nella seconda parte di stagione. Per quel che riguarda i prestiti in uscita, l'Inter ha a disposizione un bel tesoretto con Icardi (per riscattarlo il PSG dovrebbe versare 70 milioni) e Perisic (al Bayern Monaco per confermarlo servono 15 milioni). Da valutare il futuro di Nainggolan, oggi al Cagliari, mentre il portiere Radu potrebbe rientrare alla base dopo la buona esperienza al Genoa.

La Roma, durante l'ultima sessione di calciomercato, ha preso diversi giocatori in prestito: sembrano scontate le conferme di Mancini (13 milioni) e di Veretout (16), va trovato in fretta un accordo con il Manchester United per Smalling che ha sistemato la difesa. Per l'inglese non ci sono diritti, la trattativa sta venendo intavolata ex novo. Sono sotto esame le posizioni degli infortunati Kalinic, Zappacosta e Mkhitaryan. Per quel che riguarda la Juve, dovrebbe sbarcare a Torino il difensore Romero, attualmente parcheggiato al Genoa. Deve maturare così come Luca Pellegrini, ora al Cagliari. Le situazioni temporanee però vanno definite, e i club cominciano a muoversi in tal senso.