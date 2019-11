Il club belga lo valuta almeno 25 milioni, ma c'è anche la concorrenza del Liverpool.

18/11/2019

Mentre continua la tensione tra la società, l'allenatore e i giocatori dopo l'ammutinamento di quest'ultimi che ha portato all'annullamento forzato del ritiro, il Napoli si muove per guardare avanti anche in ottica di calciomercato. L'obiettivo numero uno del club partenopeo in vista della prossima stagione sarebbe Sander Berge del Genk, che il prossimo 10 dicembre affronterà la squadra azzurra al San Paolo in Champions League.

Il centrocampista norvegese ha stregato gli uomini mercato del Napoli, che sarebbero pronti addirittura a provare il colpaccio già nella sessione di gennaio. Non sarà semplice, il Genk valuta 25 milioni il ragazzo classe 1998, forte anche di una lunga serie di manifestazioni di interesse ricevute nel corso degli ultimi mesi.

Napoli, Berge del Genk obiettivo per il centrocampo

Tra queste anche quella del Liverpool campione d'Europa in carica, con Klopp che sarebbe disposto a fare follie per portare Berge a vestire la maglia dei Reds. Insomma, una bella avversaria in sede di calciomercato, anche per questo Giuntoli vorrebbe provare ad anticipare i tempi e muoversi prima di tutti gli altri.

L'eventuale acquisto di Berge rientrerebbe nella politica volta verso i giovani intrapresa negli ultimi anni dal club partenopeo e che in un certo senso potrebbe anche portare il sostituto di Fabian Ruiz nel caso in cui dovessero realmente concretizzarsi le sirene del Barcellona. Come aveva detto De Laurentiis, del resto, "di giocatori ce ne sono tanti".