Tra poco più di un mese i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione potranno essere avvicinati dai club interessati. Tra i più desiderati i bomber Mertens e Cavani e registi di qualità come Modric, Eriksen e David Silva.

di Simone Cola - 18/11/2019 11:40 | aggiornato 18/11/2019 11:46

A giocare bene le proprie carte, alla riapertura del calciomercato a gennaio, un direttore sportivo senza budget per i cartellini - ma con un ampio fondo stipendi - potrebbe essere capace di costruire a parametro zero una squadra di tutto rispetto: sarà dal primo giorno del 2020, infatti, che i club di tutto il mondo potranno lanciarsi all'assalto degli affari a parametro zero, i giocatori in scadenza di contratto a giugno e che per questo potranno essere prelevati senza alcun esborso economico.

Un tipo di operazione già di per se appetibile per molti club - basti pensare l'entusiasmo successivo all'arrivo di Ribery a Firenze o ai colpi-Juve Ramsey e Rabiot - e che quest'anno sembra particolarmente interessante a causa dei nomi in ballo. Tornando al nostro ipotetico direttore sportivo, infatti, questa è l'ipotetica formazione che potrebbe essere in grado di allestire: tra i pali il giovane tedesco Nubel, già considerato l'erede di Neuer, protetto da una linea difensiva formata da Vertonghen e Alderweireld, coppia di centrali del Belgio e del Tottenham, e dai terzini del PSG Kurzawa e Meunier, con alternativa a quest'ultimo lo juventino Cuadrado.

In mediana sarebbe possibile assemblare una regia da sogno, con i piedi buoni di Eriksen, David Silva e l'attuale Pallone d'Oro Modric, ma se servissero muscoli e grinta ecco alternative come Matic del Manchester United, il francese Matuidi, l'esperto Joao Moutinho o il giovane emergente Boubakary Soumaré, ventenne esploso nel Lille. E che dire di nomi come Fernandinho e Milner? In attacco, infine, difficile stimare quanti gol potrebbero arrivare con un tridente formato da Edinson Cavani, Dries Mertens e Willian.

Vice-campione del mondo a Russia 2018 e attuale Pallone d'Oro in carica, da anni perno del Real Madrid, Luka Modric potrebbe lasciare le merengues a giugno 2020 in scadenza di contratto.

Calciomercato, quante occasioni a costo zero la prossima estate!

Questi sono i nomi più importanti che da gennaio potranno essere ufficialmente contattati dai club interessati, giocatori la cui situazione è costantemente monitorabile sul popolare sito di calciomercato Transfermarkt, che ci permette di scovare anche altri nomi degni di nota. Ad esempio in attacco abbiamo citato Willian del Chelsea, ma anche il suo attuale compagno di club Pedro, 32enne ex Barcellona capace di vincere tutto con i catalani e con la Spagna, è un nome da tenere d'occhio. E che dire di Mario Gotze? Autore del gol decisivo nella finale dei Mondiali del 2014, il tedesco si è spento nelle ultime stagioni ma ha già acceso l'interesse di Inter e Milan, pronte a un vero e proprio derby per prelevarlo a zero dal Borussia Dortmund.

Olivier Giroud, appena 18 mesi fa, si laureava campione del mondo con la Francia a Russia 2018, mai in discussione nonostante gli zero gol segnati durante il vittorioso Mondiale. Oggi siede in panchina nel Chelsea, riserva del giovane Abraham, ma a 33 anni potrebbe ancora dare qualcosa e non a caso piace all'Inter, che potrebbe godere della sua esperienza così come altri club potrebbero fare altrettanto con José Callejon, in uscita dal Napoli. In Inghilterra da tenere d'occhio anche le situazione legate a Ryan Fraser, talento scozzese emerso nel Bournemouth e valutato circa 30 milioni di euro, e Adam Lallana; in Italia invece occhi puntati su Josip Ilicic, stella dell'Atalanta e deciso a mettersi alla prova in una big.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: non bisogna infatti sottovalutare l'importanza, per realtà magari meno prestigiose, di nomi come Bonaventura, Toloi e Palomino, sempre parlando di Italia. Né ritenere che il russo Kokorin, il centrale tedesco Knoche, i giapponesi Yoshida e Okazaki e l'ex promessa olandese Leroy Fer non possano stuzzicare la fantasia di un direttore sportivo a corto di soldi ma senza paura di scommettere. Ancora un mese e mezzo, dunque, e partirà la caccia all'affare: chi farà meglio? Per scoprirlo non resta altro da fare se non aspettare.