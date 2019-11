I Red Devils vogliono evitare che la Juventus possa portare via dall'Old Trafford il giovane talento.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 18/11/2019 17:05 | aggiornato 18/11/2019 17:10

No, il Manchester United non vuole commettere lo stesso errore del passato. Quello che è accaduto con Paul Pogba, andato via giovanissimo per trasferirsi alla Juventus previo pagamento di un misero premio formazione (e poi ricomprato sul calciomercato senza sconti, anzi), non deve ripetersi.

Ecco perché, come riportato dal Mail, i Red Devils si starebbero attrezzando per blindare il nuovo gioiellino, il centrocampista 19enne Tahith Chong, finito proprio nel mirino del club bianconero. Così come quello di Pogba nel 2012, anche il suo contratto è in scadenza a fine anno e il Manchester United ha deciso di muoversi con decisione per rinnovarlo.

Calciomercato, il Manchester United offre rinnovo a Chong

Al ragazzo - che attualmente fa la spola con la selezione B dello United - è stato offerto un prolungamento con sostanzioso adeguamento dello stipendio che lo farebbe arrivare a un milione e mezzo più bonus a stagione, oltre alla promozione definitiva in prima squadra. Una bella offerta, chissà se basterà per scongiurare un nuovo caso Pogba.

Solo la scorsa settimana, lo stesso Chong aveva glissato quando gli era stato chiesto cosa ne pensasse dei rumors di calciomercato nei suoi confronti:

Ancora è presto, sono un giocatore del Manchester United e la stagione è in pieno corso. Penso solo a questo.

Non proprio frasi in grado di far dormire sonni tranquilli ai dirigenti dei Red Devils, che hanno visto bene di passare immediatamente all'azione.