Marotta e gli agenti dell'argentino studiano una strategia per prolungare il contratto, vagliando una modifica o l'eliminazione della clausola rescissoria.

di Andrea Bracco - 18/11/2019 16:36 | aggiornato 18/11/2019 16:41

Lautaro Martinez è uno dei nomi scritti in cima alla lista di mercato del Barcellona per la prossima stagione. In previsione del tanto sospirato ricambio generazionale, il talento argentino viene visto come uno dei potenziali eredi di Luis Suarez: sia chiaro, se paragonato alla punta uruguayana è evidente quanto il talento nerazzurro sia una tipologia di attaccante dalle caratteristiche differenti, ma la sua attitudine particolarmente associativa lo rende un profilo spendibile per parecchi contesti tattici. E, come conferma il suo inizio di stagione, dopo un'annata di apprendistato alle spalle di Mauro Icardi, finalmente l'ex Racing si è conquistato un posto da titolare nell'attacco dell'Inter.

Le sue giocate hanno permesso a Lukaku di diventare letale negli ultimi sedici metri: il belga, che con Martinez si intende a meraviglia, ha sviluppato un grande feeling con il suo partner, a tal punto che con loro due in campo la squadra di Conte trova la via del gol con molta facilità. Lautaro segna, assiste e più in generale fa da regista offensivo, svariando su tutto il fronte, aprendo spazi e talvolta dialogando con gli esterni o le mezzali. Insomma, si potrebbe quasi dire che la strada imboccata verso la consacrazione sia quella giusta. Averlo in squadra significa però anche proteggerlo da eventuali assalti.

Detto che in Italia, per vari motivi, rimane un giocatore irraggiungibile, in Europa le sue skills hanno rubato gli occhi di diverse società, alcune delle quali avrebbero già fatto qualche passo avanti per chiedere a Beppe Marotta notizie sul classe 1997 esploso nell'Academia. Risposta: Lautaro rimarrà a Milano per parecchio tempo. Se però dall'altro capo del telefono c'è il Barcellona, allora ecco che le carte sul tavolo potrebbero sparigliarsi in fretta.

Inter e mercato, Lautaro verso il rinnovo anti Barcellona: cosa fare della clausola?

L'interesse blaugrana è forte e concreto, ma per capire realmente se e quante possibilità ci sono di vedere Martinez lontano da San Siro bisogna partire con alcune considerazioni di base. La prima: ha un contratto che scade nel 2023. Per questo motivo, almeno da questo punto di vista, la società è abbastanza tranquilla. Il che ci porta al secondo ragionamento: arrivato in Italia come giovane da testare con attenzione, Lautaro ha dimostrato di essere già oggi uno dei giocatori migliori della rosa. Ergo, gli andrà adeguato lo stipendio con un sostanzioso ritocco al rialzo. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra ha già sentito gli agenti del ragazzo, facendo così il primo punto della situazione in chiave rinnovo.

Per blindare il gioiellino di Bahia Blanca Marotta sta pensando di seguire due strade in particolare. La prima prevederebbe un rinnovo con cancellazione totale della clausola rescissoria attuale, che ammonta a circa 111 milioni di euro. Tanti, è vero, ma con i prezzi che girano oggi potrebbe esserci addirittura la possibilità di spuntare qualcosa in più, soprattutto se la crescita di Lautaro dovesse continuare a essere così costante. La seconda, invece, vedrebbe il ritocco di tale clausola ulteriormente al rialzo, con una validità limitata alle squadre straniere, in modo che il Barcellona - o chi per esso - sia poi obbligata a riempire le casse societarie dell'Inter qualora decidesse di investire nel ragazzo.

Martinez ha cominciato la stagione 2019/20 in maniera sorprendente: nelle 16 presenze maturate fino a oggi, ha trovato per otto volte la via del gol e fornito ben tre assistenze, numeri importanti che stanno aiutando la squadra a tallonare da vicino la Juventus capolista. Con l'inizio del mercato di gennaio le speculazioni sul suo futuro saranno inevitabili, per questo l'Inter intende coprirsi di eventuali rilanci di qualche big europea. Il Barcellona però rimane alla finestra: nella testa del presidente Bartomeu, Lautaro rimane uno dei perni sui quali costruire il futuro del club catalano.