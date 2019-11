Guardiola via dal Man City? L'ag.: "Non mi ha contattato nessuno"

Nel calcio nulla è certo. Ho parlato con Pep lo scorso mercoledì, e tutto è come prima: sta bene al Manchester City e anche nella città di Manchester. Ha un contratto fino al 30 giugno 2021. Nessuno, se non la stampa, mi ha contattato per chiedermi informazioni su Guardiola

Ma a fine stagione il nuovo presidente del Bayern, Herbert Hainer, vorrà prendere un top manager. Uno come Pep Guardiola, ad esempio, che ha già allenato il club campione di Germania in carica. Intercettato da Goal e Spox, l'agente di Guardiola, Josep Maria Orobitg, ha commentato così la voce di un possibile ritorno del catalano in terr teutonica:

Il Bayern Monaco, esonerato Niko Kovac, ha deciso di confermare fino al termine della stagione Hansi Flick, che nelle prime due partite alla guida dei bavaresi ha battuto 2-0 l'Olympiacos in Champions League e 4-0 il Borussia Dortmund in Bundesliga.

Parla l'agente del manager dei Citizens: "Nessuno, se non la stampa, mi ha contattato per chiedermi informazioni su Guardiola”.

