Calciomercato Bologna, il capo dello scouting Marco Di Vaio è volato a Los Angeles per convincere Zlatan Ibrahimovic. Ma il Milan non molla. A metà dicembre la risposta dello svedese.

di Redazione Fox Sports - 18/11/2019 10:09 | aggiornato 18/11/2019 10:14

Il Bologna fa sul serio per Zlatan Ibrahimovic. Lo dimostra il viaggio di Marco Di Vaio, capo dello scouting rossoblù, a Los Angeles dove ha incontrato l'attaccante svedese che solo qualche giorno ha annunciato il suo addio ai Galaxy. Di Vaio - riporta Gazzetta.it - ha parlato a lungo con Ibra presentandogli il progetto del club di Joey Saputo. Il 38enne di Malmoe, che in Emilia verrebbe principalmente per Mihajlovic, è rimasto piacevolmente stupito e non ha affatto chiuso le porte.

Ma in corsa per Zlatan c'è anche il Milan, squadra che l'ex attaccante del Manchester United porta ancora nel cuore. A spingere per i rossoneri è la moglie del giocatore, Helena, che lasciò Milano a malincuore nel 2012 per volare alla volta di Parigi. Un particolare, questo, da tenere in grande considerazione. Non sarebbe infatti la prima volta che una moglie risultasse decisiva in un trasferimennto.