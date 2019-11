Una decisione, questa, presa prima dalle elezioni per la presidenza del Boca che andranno in scena l'8 dicembre, quando l'attuale numero uno Daniel Angelici - colui che ha portato DDR a Buenos Aires - non potrà essere rieletto.

Daniele De Rossi sposa ancora il Boca Juniors. Come riportato dal quotidiano Olè, il centrocampista classe 1983 (36 anni compiuti lo scorso 24 luglio) ha prolungato con gli Xeneizes per altri 24 mesi, fino al 2021, sfruttando la clausola presente nel contratto sottoscritto lo scorso luglio che sarebbe scaduto il prossimo 31 dicembre.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK