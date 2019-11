Il brasiliano respinge l'offerta di prolungamento fino al 2025 e aspetta l'affondo blaugrana. Il papà-agente è già al lavoro per riportarlo in Catalogna.

di Andrea Bracco - 18/11/2019 09:44 | aggiornato 18/11/2019 09:49

Nel calciomercato estivo terminato pochi mesi fa non sono mancate alcune interessanti telenovelas, trattative interminabili che si sono protratte fino allo scadere del gong, arrivato nei primi giorni di settembre. In questa categoria rientra in pieno la love story tra Neymar e il Barcellona, due entità che - seppure attualmente separate - non hanno mai smesso veramente di strizzarsi l'occhio, anche quando il brasiliano ha lasciato la Catalogna per trasferirsi a Parigi in cerca di gloria. O'Ney ad agosto era stato al centro di un vero e proprio caso diplomatico tra le due società.

Da una parte c'era il PSG, che ha cercato in tutti i modi di opporre resistenza verso la dirigenza blaugrana, con la quale non corre di certo un buon rapporto. Dall'altra, invece, il Barcellona si è ritrovato a dover gestire indirettamente un doppio affare spinoso. Secondo quanto trapelato da ambienti molto vicini al presidente Bartomeu, pare che i senatori del gruppo avessero posto il veto sull'acquisto di Griezmann, preferendo appunto l'eventuale ritorno di Neymar. Il numero uno catalano però si era già imparolato col francese, che nel frattempo aveva dato l'addio ufficiale all'Atletico Madrid.

Insomma, una situazione non facile, risoltasi con il reintegro dell'attaccante paulista nella rosa parigina, con la promessa però di ritrovarsi per parlarne. In realtà, come anticipato, il PSG non è molto incline a trattare con il Barcellona. I motivi di questa presa di posizione sono tanti, ma vanno legati principalmente ad alcune questioni di mercato per le quali le rispettive dirigenze sono arrivate più volte allo scontro. Dal caso Rabiot a Todibo, fino appunto allo status di Neymar, riaccolto tra fischi e insultato nella serata del suo ritorno al Parco dei Principi. Il suo tempo nella capitale francese sembrerebbe definitivamente terminato e, volente o meno, Leonardo dovrà ragionare seriamente sul da farsi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l'ex direttore sportivo del Milan avrebbe provato a proporre un rinnovo di contratto a Neymar fino al 2025, ricevendo un fermo e conciso "no, grazie" come risposta. L'attuale vincolo del brasiliano col PSG scade nel 2022 e la dirigenza, guardando avanti, si sta rendendo conto che più il rinnovo tarda ad arrivare, più la posizione del Barcellona potrebbe diventare forte all'interno di un'eventuale trattativa. Il motivo del rifiuto è presto detto: nonostante il ritorno mancato in estate, O'Ney pensa solo a programmare il proprio rientro al Camp Nou.

Lo sceicco Al-Khelaifi non avrebbe incassato molto bene la presa di posizione di Neymar, la cui permanenza in quel di Parigi sembra sempre più lontana. Il problema maggiore riguarda però la sua valutazione, visto che il PSG non può permettersi di svenderlo. Eppure i segnali sembrerebbero portare dritti verso quella direzione: il padre del giocatore, che ne cura gli interessi, starebbe tenendo vivo quel canale di comunicazione aperto diversi mesi fa con il Barça, pronto a sferrare l'affondo decisivo nel momento in cui Neymar dovesse nuovamente evidenziare i mal di pancia - come li ha definiti la stampa francese - di luglio e agosto.

Difficile, se non impossibile, che il campione verdeoro si muova nel mercato di gennaio, il che - tradotto concretamente - significa che la stagione andrà portata in fondo. Il PSG, alle prese con la gestione di diversi casi spinosi in tema rinnovi, sta dominando la Ligue 1 e ha praticamente vinto il proprio girone di Champions League davanti al Real Madrid. Neymar, a oggi, ha messo insieme solo 5 presenze complessive, ma non potrà pensare di passare un'intera stagione da comprimario. Anzi, paradossalmente, vincere qualcosa di importante col PSG ammorbidirebbe le posizioni di Al Khelaifi che, in cambio di una cifra importante, potrebbe pensare di venirgli finalmente incontro, liberandolo verso il tanto bramato Barcellona.