Come riportato da Mundo Deportivo i due club potrebbero realizzare uno scambio tra "scontenti".

di Marco Ercole - 18/11/2019 16:49 | aggiornato 18/11/2019 16:54

Uno ha scelto di restare pensando di essere ancora importante per il Barcellona, ma si è dovuto ricredere solo successivamente quando ha visto il suo minutaggio. L'altro invece ha rifiutato alcune offerte che erano arrivate perché convinto di far parte del progetto della Juventus, salvo poi scoprire a calciomercato concluso di essere considerato quasi come un "esubero".

Situazioni diverse tra loro ma comunque simili quelle di Rakitic ed Emre Can, due giocatori di altissimo livello finiti infelicemente (come sottolineato anche oggi dallo stesso tedesco della Juve) ai margini nei rispettivi club. La sessione di calciomercato di gennaio potrebbe portare entrambi lontani da dove sono adesso e, come riportato da Mundo Deportivo, i loro destini potrebbero anche intrecciarsi.

Calciomercato Juventus, possibile scambio Emre Can-Rakitic

Il quotidiano catalano parla ancora della possibilità di uno scambio tra Juventus e Barcellona, con il croato che arriverebbe a Torino per indossare la maglia bianconera e il tedesco che invece prenderebbe la tratta inversa, trasferendosi a Barcellona e iniziando così una nuova avventura della sua carriera.

Un'opzione percorribile, anche perché le valutazioni dei due cartellini fatte dai club sono simili: chiede 40 milioni per Emre Can la Juventus (la clausola da 50 milioni si attiverà a partire dall'estate), 35 il Barcellona per Rakitic. Ci sarebbe quindi da colmare una differenza di 5 in favore dei bianconeri. Niente di insormontabile, insomma.