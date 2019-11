Secondo quanto riportato da La Nazione i catalani sono molto interessati al difensore della Fiorentina.

di Marco Ercole - 18/11/2019 15:58 | aggiornato 18/11/2019 16:03

Il Barcellona guarda in Serie A per il prossimo calciomercato. Non solo Lautaro Martinez dell'Inter (che il direttore tecnico Abidal ha definito "un attaccante completo"), ma anche Nikola Milenkovic della Fiorentina per la difesa. Una passione di lunga data, quella del club catalano nei confronti del centrale serbo della Viola, che però finora non si è mai concretizzata in una vera e propria offerta.

Adesso sembra proprio che dalla Catalogna siano pronti per rompere gli indugi e fare sul serio, almeno questo è quello che si legge su La Nazione, quotidiano molto vicino alle vicende in casa gigliata.

Calciomercato Barcellona, nel mirino Milenkovic della Fiorentina

Secondo quanto riportato, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere Rocco Commisso a cedere Milenkovic, una cifra monstre che consentirebbe di realizzare un'enorme plusvalenza dal momento che il serbo era stato pagato appena 5,1 al Partizan nell'estate 2017.

Di sicuro però la Fiorentina non è disposta a privarsi di lui a campionato in corso, da escludere quindi una sua partenza nel calciomercato di gennaio. La società viola punta molto sul ragazzo, che tra l'altro ha iniziato alla grande il campionato con 3 gol in 12 partite giocate. Eventualmente se ne riparlerà al termine della stagione.