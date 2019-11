La società blaugrana si muove: il giocatore del Napoli per ora dice no alla proposta di De Laurentiis e si guarda intorno. Il brasiliano è in scadenza con il Chelsea.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 18/11/2019 15:01 | aggiornato 18/11/2019 15:06

Il Barcellona è a caccia di rinforzi a centrocampo. Due sono gli obiettivi di calciomercato in vista della prossima stagione: il primo è Willian del Chelsea, il secondo è Fabian Ruiz del Napoli. Due pedine per due trattative diverse: il brasiliano è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare con i blues, lo spagnolo si guarda intorno nonostante un futuro ancora lungo con il club di De Laurentiis.

Willian riflette, negli uffici di Stamford Bridge il rinnovo contrattuale glielo hanno già proposto. Serve ancora tempo, calcolando che dal 1° gennaio 2020 può trattare con qualsiasi altro club e trasferirsi poi a parametro zero a giugno. Fabian, invece, sta vivendo un momento delicato al Napoli. Il caso società-giocatori non fa bene e una chiamata blaugrana sarebbe difficile da non prendere in considerazione.

Mundo Deportivo spiega come il segretario tecnico Abidal si sia già mosso per l’ex Betis: lo ha visionato di persona nel match contro il Lecce e attende alla finestra. Il Napoli ha offerto anche un rinnovo di contratto con clausola rescissoria, ma il giocatore per ora ha detto no. Una vicenda da seguire.

Calciomercato, Willian piace al Barcellona: per ora non rinnova con il Chelsea

Calciomercato, il Barcellona vuole rinforzare il centrocampo

Obiettivo primo: Willian. Il centrocampista del Chelsea è in scadenza, il Barcellona fiuta il colpo a zero per giugno prossimo. La negoziazione tra il brasiliano e la società londinese va avanti a piccoli passi: proposto un rinnovo di due anni con opzione per il terzo. A 31 anni potrebbe essere una grande opportunità cedere alle lusinghe dei blaugrana e partire. Ecco perché la firma ancora non c’è. In questi mesi il giocatore ascolterà proposte allettanti, perché oltre al Barcellona c’è da registrare pure l’interesse della Juventus. Willian a zero fa gola, anche se non è ancora detta l’ultima parola sul rinnovo.

Calciomercato, Abidal a caccia di centrocampisti punta Willian e Fabian Ruiz: i due non rinnovano

Altro colpo di calciomercato studiato invece è quello che porta il nome di Fabian Ruiz del Napoli. A Barcellona non hanno mai nascosto il desiderio di portarlo in blaugrana, il giocatore piace fin dai tempi del Betis. Fabian ha un contratto sino al 2023, servono tanti soldi per convincere De Laurentiis. Che comunque gli aveva proposto un rinnovo con l’intenzione di estendere la durata e inserire una super clausola rescissoria da 100 milioni di euro. L’offerta era stata recapitata in estate, ma nulla si è mosso. E lo stato di agitazione che vive il Napoli in queste settimane rende tutto più difficile. In Spagna sono sicuri che con 60 milioni il giocatore può essere preso. Si attendono mosse ufficiali.