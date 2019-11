Il catalano va in scadenza col City nel 2021 e ha già allenato a Monaco per tre stagioni. Il nuovo presidente bavarese studia una clamorosa operazione per l'estate.

18/11/2019

Pep Guardiola torna al Bayern Monaco? Sulla carta sembrerebbe una pura e semplice suggestione, ma negli ultimi giorni le voci di un possibile interessamento per il manager catalano da parte dei bavaresi si stanno facendo sempre più insistenti. A scatenare queste speculazioni è stato Herbert Hainer, fresco numero uno del club: nominato presidente nella giornata di venerdì, ha preso il posto di un'istituzione della società come Uli Hoeness, figura di riferimento uscente nonché grandissima bandiera della compagine biancorossa ai tempi in cui indossava ancora gli scarpini da gioco.

Pep è un allenatore super, attualmente sotto contratto con il Manchester City. Noi aspettiamo di parlare con il consiglio di amministrazione, ma siamo comunque certi di volere il miglior allenatore possibile per il Bayern.

Con queste parole Hainer ha alimentato un filo di speranza nel depresso ambiente bavarese, recentemente scosso dall'esonero di Niko Kovac e alle prese con un processo di ricambio generazionale non semplice, cominciato l'estate scorsa con l'arrivo di diversi giovani promettenti che al momento non stanno ancora avendo l'impatto sperato sull'economia della squadra. Kovac ha pagato il pessimo rapporto con i senatori e, complice la goleada subita sul campo dell'Eintracht, ha perso definitivamente il posto appannaggio di Hans-Dieter Flick, tecnico a interim confermato però fino a fine stagione.

Il suo compito sarà quello di guidare la squadra in Bundesliga, dove il Bayern è campione uscente, e provare a recuperare alcuni calciatori finiti ai margini durante la gestione del croato. Parallelamente però la società dovrà trovare un nome forte da poter presentare agli esigenti tifosi in vista della prossima stagione e, quella di Guardiola, sembra proprio la candidatura ideale. Il catalano è attualmente sotto contratto con il Manchester City fino al 2021, ma già l'estate scorsa si sarebbero verificati alcuni scricchiolii e un timido interesse della Juventus che avrebbe fatto vacillare lo stesso manager.

Guardiola torna al Bayern? Hoeness: "Non posso rispondere..."

Guardiola ha già passato a Monaco di Baviera un triennio abbastanza positivo. Arrivato durante l'estate 2013, in Germania veniva visto come l'innovatore che avrebbe dovuto far fare al Bayern il salto di qualità definitivo, distaccando il club da quel calcio prettamente teutonico che ai tempi veniva visto come gap da colmare per tornare ai livelli delle grandi d'Europa. Nonostante i sei trofei conquistati in tre anni, Pep non è mai entrato veramente nel cuore dei tifosi locali, che gli imputavano il fatto di non aver vinto la Champions League e, soprattutto, di aver perso una Bundesliga contro i rivali del Borussia Dortmund.

Solo poco prima del suo addio l'ambiente Bayern Monaco aveva cominciato parzialmente ad apprezzarlo: durante la parata per festeggiare l'ultimo campionato vinto, Guardiola si era lasciato andare ad alcuni slogan che avevano coinvolto gli oltre 10mila tifosi accorsi nella pittoresca Marienplatz per rendere omaggio ai loro beniamini. Ma era troppo tardi: poche settimane dopo arriverà l'annuncio della sua partenza, un addio che però oggi potrebbe aver assunto tutte le sembianze di un più possibilista arrivederci. Il Bayern pensa al clamoroso ritorno e, nonostante la società non possa sbottonarsi più di tanto, anche Hoeness non ha chiuso definitivamente le porte al possibile affare:

Fino a pochi giorni fa avrei risposto a una domanda su Guardiola, oggi non credo di essere più nella posizione di poterlo fare.

Non una conferma, ma nemmeno una smentita. E in Baviera adesso sognano di poter riprendere il ciclo catalano dal punto in cui, tre anni fa, si era bruscamente interrotto.