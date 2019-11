L'Albiceleste e la Celeste impattano sul 2-2: a segno Cavani, Aguero, Suarez e Messi (rigore).

di Redazione Fox Sports - 18/11/2019 22:15 | aggiornato 18/11/2019 23:01

L'amichevole di lusso tra Argentina e Uruguay, giocata a Tel-Aviv (Israele) allo Stadio Bloomfield (quasi 30mila posti), finisce 2-2. Ben sei gli italiani in campo dal 1': Godin, Caceres e Vecino nell'Uruguay; Pezzella, De Paul e Dybala nell'Argentina. A gara in corso sono invece entrati Laxalt (al 56' al posto di Cavani), Bentancur (al 75' per Valverde) e Lautaro Martinez (al 76' per Dybala che si è visto annullare un gol per tocco di mano).

La partita si sblocca al 34', quando Torreira pesca in area Suarez con un tocco dolcissimo. A sua volta il Pistolero serve di prima Cavani che davanti ad Andrada non sbaglia e in spaccata firma l'1-0. Al 68' Aguero trova l'1-1 di testa, sfruttando al meglio la punizione calciata da Messi.

Ma neanche dieci minuti dopo l'Uruguay torna avanti. Merito di Luis Suarez che su punizione batte un tutt'altro che impeccabile Andrada. Al 92' però, quando i Tabarez boys pensano ormai di aver vinto, l'Argentina si procura un rigore per fallo di mano di Caceres e Messi lo trasforma per il 2-2 finale.