Alla curva 11 una collisione coinvolge cinque piloti dopo 3 giri: ha la peggio il pilota dello SKY Racing Team VR46 che poi tranquillizza tutti.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 12:25 | aggiornato 17/11/2019 12:35

Il Gran Premio di Valencia di Moto3 è iniziato nel peggiore dei modi. Dopo soli 3 giri, alla curva 11, i commissari sono stati costretti a sventolare le bandiere rosse dopo che cinque piloti sono rimasti coinvolti in un terribile incidente. Si tratta di Antonelli, Yurchenko, Tatay, Alcoba e Foggia. Quest'ultimo ha avuto la peggio. Il pilota 18enne della SKY Racing Team VR46 è rimasto a lungo fermo sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari, prima di essere trasportato al centro medico.

Motogp Dennis Foggia Moto3 no broken bones no memeory of the crash sent to hospital get well soon Dennis @dennisfoggia71 pic.twitter.com/HNf3cOj5gi — Chris,,,, (@pidgpie) November 17, 2019

Il romano, che ha mosso gli arti e ha fatto il cenno dell'ok tranquillizzando tutti, è stato sbalzato in aria dopo aver impattato con la moto di Carlos Tatay (vittima anche lui di un high side) ed è ricaduto a terra sbattendo violentemente la testa. La dinamica è stata davvero impressionante. Foggia ha perso conoscenza e non ricorda nulla dell'incidente, motivo per cui è ora in viaggio verso un ospedale di Valencia per ulteriori accertamenti.