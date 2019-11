Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas si giocheranno il titolo delle ATP Finals nella finale in programma domenica sera alla O2 Arena, l’impianto indoor situato in riva al Tamigi a Londra nella zona di Canary Wharf.

17/11/2019

Dominic Thiem ha battuto Alexander Zverev per 7-5 6-3 nel “derby” tra due giocatori di lingua tedesca, mentre Stefanos Tsitsipas ha avuto la meglio su Roger Federer per 6-3 6-4. Thiem e Tsitsipas entrano con merito alla finale perché hanno vinto i loro rispettivi gironi e hanno giocato il tennis migliore durante l’arco del torneo.

Tennis, Thiem batte Zverev 7-5 6-3

Thiem ha centrato la prima finale della sua carriera su quattro partecipazioni al torneo londinese battendo il campione in carica Alexander Zverev in due set. Il giocatore austriaco ha strappato il servizio a Zverev nel dodicesimo game del primo set dopo un doppio fallo del tennista tedesco e nel sesto game del secondo set.

Thiem disputerà la venticinquesima finale della sua carriera e la settima di questa stagione (con cinque successi a Indian Wells, Barcellona, Kitzbuhel, Pechino e Vienna. Nel 2019 il tennista di Wiener Neustadt ha perso la finale del Roland Garros contro Rafael Nadal.

Dominic Thiem:

È un grande sogno che si avvera. È davvero irreale. È uno dei migliori tornei dell’anno e ho la possibilità di giocare la finale. È un grande traguardo aver battuto il campione in carica.

Stefanos Tsitsipas batte Roger Federer 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas ha conquistato la finale al debutto in questa manifestazione ad un solo anno di distanza dal trionfo alle Next Gen ATP Finals di Milano. Tsitsipas ha raggiunto la nona finale della sua giovane carriera. Tsitsipas ha giocato una partita perfetta nella quale ha salvato sei palle break.

Tsitsipas e Federer si erano già affrontati tre volte nel corso del 2019 con un bilancio di 2-1 in favore dello svizzero in virtù delle vittorie nella finale di Dubai e nella semifinale di Basilea contro l’unico successo del greco negli ottavi di finale degli Australian Open.

Tsitsipas, il più giovane giocatore di questa edizione del torneo dei “Maestri”, ha salvato subito una palla break nel game di apertura del primo set grazie ad un dritto lungo di Federer prima di strappare la battuta allo svizzero nel secondo game con un vincente di dritto lungolinea. Il giovane ateniese ha annullato tre palle break nel momento di servire sul 4-2. Federer ha mancato tre palle break sul 4-2 e un’altra sul 5-3, ma Tsitsipas ha annullato la quarta opportunità con una volée vincente.

Tsitsipas ha vinto il nono game molto lungo con otto vantaggi al settimo set point dopo aver prodotto uno spettacolare rovescio lungolinea (miglior punto della partita).

Tsitsipas è stato il primo a strappare il servizio a Federer a zero nel terzo game del secondo set grazie a due errori gratuiti di Federer. Lo svizzero non ha sfruttato tre palle break sul punteggio di 2-1 ma è riuscito finalmente a togliere la battuta al greco al decimo break point dopo un errore di dritto di Tsitsipas. Tsitsipas ha conquistato immediatamente il suo terzo break con un dritto vincente. Federer ha avuto due altre palle break nel momento in cui Tsitsipas stava servendo per il match sul 5-4. Il ventunenne greco ha salvato entrambe le opportunità prima trasformare il primo match point con il suo sesto ace del match.

Tsitsipas è diventato il terzo giocatore al debutto alle ATP Finals in grado di raggiungere la finale dopo David Goffin e Grigor Dimitrov, che disputarono il match finale dell’edizione del 2017.

Stefanos Tsitsipas:

Mi ricordo di aver visto questo torneo da spettatore quando ero ragazzino. Allora non avrei mai potuto immaginarmi di essere qui a qualificarmi per la finale. Il sogno si è arrivato. C’è molto da imparare da questi campioni. Sono cresciuto guardando i match di Federer e sognavo di poter scendere in campo per giocare contro di lui.

Federer ha trasformato soltanto una delle dodici palle break a sua disposizione.

Roger Federer:

Stefanos ha giocato meglio di me in tanti piccoli dettagli. Non ha commesso errori stupidi e non ha fatto doppi falli. È molto tosto. Io mi sento frustrato perché non sono riuscito a fare meglio. Ho buttato via le mie chance. Ormai l’anno è concluso e di più non posso fare. Oggi ho provato di tutto. Ho provato a giocare dentro il campo e ad essere aggressivo ma era difficile perché lui colpisce con grande anticipo.

Torneo di doppio: Finale tra Herbert e Mahut contro Klaasen e Venus

Il team tutto francese formato da Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut ha raggiunto la seconda finale consecutiva in questa manifestazione battendo i finalisti dell’edizione 2017 Lukasz Kubot e Marcelo Melo per 6-3 7-6 (7-4). Nel 2018 i transalpini persero la finale contro gli statunitensi Mike Bryan e Jack Sock per 5-7 6-1 13-11 dopo aver mancato un match point.

Gli avversari di Herbert e Mahut sono il sudafricano Raven Klaasen e il neozelandese Michael Venus, che si sono imposti sui colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah per 6-7 (5-7) 7-6 (12-10) 10-6 al Match Tie-Break dopo aver salvato due match point sul 6-7 e sull’8-9 del tie-break del secondo set.

Sinner si qualifica per la finale del torneo di Ortisei

Il fresco vincitore delle Next Gen Finals di Milano Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo ATP Challenger di Ortisei grazie al successo in semifinale contro il francese Antoine Hoang con il punteggio di 6-3 7-6 (7-4). L’allievo di Riccardo Piatti ha trasformato l’unica palla break del primo set nel quarto game. Nel secondo set Jannik ha rimontato da uno svantaggio di 1-4 vincendo tre game consecutivi. Hoang si è procurato tre set point nel dodicesimo game ma non è riuscito a convertirli. Il tennista di Sesto Pusteria ha vinto il tie-break con un solo mini-break. Sinner giocherà la finale contro l’austriaco Sebastian Ofner, che ha battuto Luca Vanni per 7-6 (7-4) 7-6 (7-3).