La squadra laziale, in campo con una squadra formata da giocatori nati tra il 2001 e il 2003, non ha un allenatore abilitato per il calcio pro: sarà 0-3 a tavolino.

1 condivisione

di Luca Guerra - 17/11/2019 16:32 | aggiornato 17/11/2019 16:36

Porte chiuse, clima surreale e una gara che non ha inizio. Rieti-Reggina, partita sotto i riflettori nella quindicesima giornata del girone C di serie C, non si gioca. La decisione è stata presa dall'arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino dopo 45 minuti di attesa rispetto al fischio d'inizio, previsto per le 15 di domenica 17 novembre. Allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, dove la formazione di casa si era presentata con una squadra di 11 ragazzini nati tra il 2001 e il 2003, complice lo sciopero indetto dalla prima squadra per il mancato pagamento degli stipendi, la palla non ha mai iniziato a rotolare.

Nonostante le porte chiuse stabilite dalla Questura per l'assenza di steward, la Reggina capolista del girone era stata seguita da una trentina dei tifosi, rimasti all'esterno dell'impianto per cantare il loro affetto per i colori amaranto. A impedire l'avvio della partita, un'irregolarità riscontrata dalla dirigenza calabrese nella distinta del Rieti, consistente nella mancanza di un allenatore abilitato alla categoria in panchina.

Il nuovo allenatore dei laziali Bruno Caneo ha infatti marcato visita inviando un certificato medico, mentre la deroga di un mese concessa a ottobre a Lorenzo Pezzotti, mister della Berretti che per la seconda volta in questa stagione era stato chiamato dalla società per guidare la prima squadra e detentore di patentino Uefa B, non era più valida. Nei 45 minuti successivi al fischio d'inizio il Rieti non ha trovato un allenatore disponibile e in un clima surreale Di Cairano ha decretato la fine di una partita. O meglio, il mancato inizio.

Serie C, Rieti-Reggina non si gioca: sarà 0-3 a tavolino

Nei prossimi giorni, allora, il giudice sportivo omologherà lo 0-3 a tavolino per la Reggina ma il Rieti - essendosi presentato con 11 giocatori - non sarà penalizzato. Nel dettaglio, la società laziale non ha rispettato il comma 1 dell'articolo 66 del regolamento,dove si prevede "la presenza obbligatoria nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico". Di qui il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 delle NOIF, con conseguente sconfitta per 0-3.

Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, con una nota ufficiale: