Il presidente della FIGC commenta l'ennesimo triste caso della Serie C: "Sono venute meno me condizioni per portare avanti un progetto serio".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 18:53 | aggiornato 17/11/2019 18:58

Altro giorno, altra farsa nel mondo del calcio minore italiano con la partita di Serie C fra Rieti e Reggina che è stata annullata perché sulla panchina della squadra di casa (che per problemi societari schierava i ragazzi della Berretti) non aveva la deroga.

Oltre alle ovvie conseguenze che questo episodio avrà, come la scontata vittoria a tavolino per la formazione calabrese, sono arrivati commenti durissimi come quello di Francesco Ghirelli: il presidente della Lega Pro ha espresso tutta la sua amarezza per i tifosi presenti spiegando però che le misure volute per evitare casi del genere funzionano.

Ancora meno diplomatico invece Gabriele Gravina, a cui è stato chiesto un commento in quanto fu lui nel Consiglio Federale della FIGC ad approvare le norme che non hanno permesso a Rieti-Reggina di disputarsi (come quella che porta all'annullamento in caso di mancanza di un allenatore che ha il titolo per sedere in panchina. E il massimo dirigente del calcio italiano non ha usato mezze misure.

Gravina commenta l'annullamento di Rieti-Reggina

Rieti-Reggina, Gravina: "Basta prese in giro"

Queste le dure dichiarazioni di Gravina, rilasciate all'ANSA: