Michel Platini è pronto a tornare nel mondo del calcio: l'ex pallone d'oro è stato assolto dall'accusa di aver ricevuto un pagamento illecito da Sepp Blatter che ai tempi era ancora il massimo dirigente FIFA e dopo il periodo difficile vorrebbe rientrare nel giro del pallone il più velocemente possibile.

L'ex presidente UEFA è stato ospite nel programma televisivo "Che Tempo che Fa" condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 2 e nella lunga intervista rilasciata ha toccato tantissimi argomenti partendo dal suo passato, commentando il presente e ipotizzando il suo futuro.

L'interrogativo più grande sulla prossima mossa di Platini, nell'intervento fatto per presentare la sua nuova autobiografia intitolata "Il Re è Nudo", è quello su un suo possibile ritorno nel mondo del calcio e su cosa abbia spinto i vertici del pallone a quella che lui definisce una caccia alle streghe

Nell'intervista Platini parte spiegando la sua reazione all'assoluzione dalle accuse, oltre che la sua versione dei fatti. In ultimo è arrivato anche un commento sull'utilizzo della VAR, strumento a cui si è più volte opposto.

Non ho festeggiato, mi sentivo già un uomo libero e ringrazio Macron che ha detto di rivolermi vedere nel calcio. Dopo aver sofferto ho pensato solo a difendermi, la verità è che mi hanno attaccato perché non mi volevano come presidente FIFA. Ora Blatter non c'è più e il calcio dovrebbe essere di tutti, con lui non ho più rapporti. Questa è la mia ultima esperienza a 64 anni, quindi devo pensarci bene visto che non posso sbagliare. La VAR? Ci metterei troppo a spiegare perché non risolve i problemi ma li sposta solamente. Ormai è stata introdotta ma penso sia una cagata.