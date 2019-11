Settimana ricca di soddisfazioni per i colori azzurri ai Mondiali Paralimpici di Dubai e ai Mondiali di corsa in montagna in Argentina.

di Diego Sampaolo - 17/11/2019 01:17 | aggiornato 17/11/2019 13:21

L’Italia ha vinto sei medaglie ai Mondiali Paralimpici di Dubai. Assunta Legnante ha bissato il successo nel getto del peso vincendo anche la medaglia d’oro nel lancio del disco ai Campionati mondiali paralimpici di Dubai. L’atleta napoletana, diventata ora marchigiana di adozione, ha stabilito il primato europeo del lancio del disco nella categoria F11 per i non vedenti con un ottimo lancio di 37.89m, che migliora il precedente primato di 37.74m realizzato in Ottobre a Ostia. La portacolori dell’ACSI Italia Atletica Roma ha preceduto la cinese Zhang Liangmin (36.78m) e la brasiliana Izabela Campos (34.28). Pochi giorni prima Legnante ha vinto il quarto titolo iridato paralimpico nel getto del peso.

Assunta Legnante:

Oggi è un giorno stupendo. La gara è stata combattuta. Mi sono divertita. Volevo tanto questo metallo. Non mi interessava il colore. Sono arrivata qui nel pieno delle mie capacità fisiche e mentali grazie al lavoro che ho fatto insieme a Roberto Minnetti, il tecnico che mi segue nel disco, e con Nadia Checchini in veste di guida e tecnico della nazionale. Le mie quattro avversarie lanciano oltre i 34 metri. Se non mi fossi infortunata al polpaccio un mese fa ai Societari avrei potuto battere il record del mondo.

L’italo cubano Oney Tapia è salito per la prima volta su un podio iridato nella sua carriera vincendo la medaglia d’argento nel lancio del disco F11 (non vedenti) con la misura di 42.50m alle spalle del brasiliano Alessandro Da Silva, che ha battuto di tre centimetri il record del mondo di Tapia con 46.10m. Tapia ha vinto l’argento paralimpico a Rio 2016 e due ori europei.

Oxana Corso si è aggiudicata l’argento nei 100 metri categoria T35 con il primato stagionale di 15”42 alle spalle della britannica Maria Lyle (14”62). La portacolori delle Fiamme Gialle ha vinto un totale di 13 medaglie internazionali (compresi due argenti ai Giochi Paralimpici di Londra 2012, quattro podi individuali sui 100 metri e cinque sui 200 metri nelle più grandi rassegne internazionali). Corso si è aggiudicata anche la medaglia di bronzo sui 200 metri T35 in 33”25 precedendo per un solo centesimo di secondo l’olandese Nienke Timmer. La britannica Maria Lyle ha vinto la medaglia d’oro in 30’33” davanti alla polacca Jagoda Kibil (32”15).

Oxana Corso:

Sono due medaglie che pesano quanto un oro. Mi hanno permesso di tornare a gioire e finalmente per la prima volta ho battuto un’avversaria per un centesimo, invece che essere battuta di un centesimo.

La velocista siciliana Monica Contrafatto ha conquistato la medaglia d’argento sui 100 metri categoria T63 in 15”56 confermando il piazzamento di due anni fa a Londra. L’indonesiana Karima Tiarani ha vinto la medaglia d’oro in 14”72.

Il tedesco Markus Rehm (due volte vincitore alle Paralimpiadi nel 2012 e nel 2016) ha vinto l’oro nel salto in lungo T44 con 8.17m nella gara che ha fatto registrare il settimo posto di Roberto La Barbera con 6.67m.

Giuseppe Campoccio si è classificato quarto nel getto del peso T33 con 10.66m nella gara vinta dal russo Alexander Khrupin con 11.21m davanti all’algerino Kamel Kardjena (11.14m). Quarto posto anche per Emanuele Di Marino nei 400 metri T44 in 57”00. L’oro è andato al saudita Nour Alsana in 53”22 davanti all’egiziano Karim Ramadan (53”29).

Campionati del mondo di corsa in montagna a Villa Angostura (Argentina): Mattevi vince l’oro juniores

La diciottenne trentina Angela Mattevi ha conquistato la medaglia d’oro in 37’12” davanti alla ceca Barbora Havlickova (37’56”) nella gara juniores dei Campionati del Mondo di corsa in montagna di Villa Angostura in Argentina in una gara disputata sotto la pioggia battente. L’atleta di Segonzano allenata da Ivano Pellegrini ha guidato il team italiano alla medaglia d’oro a squadre. L’ultimo titolo iridato femminile a livello juniores risale al successo di Rosita Rota Gelpi. Il trionfo italiano a squadre davanti alla Turchia e alla Republica Ceca è completato dal settimo posto di Giovanna Selva, dal nono posto di Anna Arnaudo e dal diciannovesimo posto di Elisa Pastorello.

Angela Mattevi:

È stata una grandissima gioia. Speravo di salire sul podio, ma non mi aspettavo l’oro. Avevo già vinto l’oro agli Europei, però stavolta è un Mondiale. Sono contentissima per il titolo a squadre, così anche le mie compagne si portano a casa una medaglia. È un gruppo fenomenale. Siamo tutti uniti nella squadra e ci sosteniamo a vicenda.

Francesco Puppi ha conquistato la medaglia d’argento nella prova delle lunghe distanze di 41.5 km alle spalle dello statunitense Jim Walmsley. Il ventisettenne lombardo allenato da Tito Tiberti vinse il titolo mondiale due anni fa. Il team azzurro ha vinto la medaglia di bronzo grazie all’ottavo posto di Gabriele Bacchion, al diciassettesimo posto di Luca Cagnati e al ventiquattresimo posto di Alessandro Rambaldini. Francesco è laureato in fisica alla Statale di Milano e suona il pianoforte per hobby.

Francesco Puppi:

Ci ho provato fino in fondo ma non è bastato. Sapevo di essere in forma. L’obiettivo era di stare più vicino possibile al leader della corsa. L’ho raggiunto sulla seconda e ultima salita. Non è stata un’annata facile perché all’inizio della stagione ho avuto un infortunio.

La veneziana Silvia Rampazzo si è classificata al quarto posto nella gara femminile sulle lunghe distanze dopo aver vinto l’oro e il bronzo nelle ultime due edizioni. La romena Christina Simion ha vinto l’oro davanti alle francesi Adeline Roche e Clementine L’Hirondel.

L’ingegnere trentino Cesare Maestri ha vinto l’argento nella gara seniores maschile di 14.7 km in 1h05’21 preceduto di sette secondi dallo statunitense Joe Gray. Il terzo posto è andato al ceco Marek Chrashina (1h05’57). L’Italia è salita sul terzo gradino del podio a squadre grazie al nono posto del bronzo europeo Xavier Chevrier, al ventiquattresimo posto di Alex Baldaccini e al trentesimo di Nadir Cavagna.

Cesare Maestri:

È un sogno che si avvera e sono davvero contento, anche se per l’oro è mancato davvero poco. Un’emozione bellissima. Non era facile correre sotto il diluvio, tra fango, vento e pioggia, ma ci ho creduto fino alla fine. Nella vita di tutti i giorni lavoro in un’azienda che si occupa di energie rinnovabili, ma grazie ai miei datori di lavoro trovo il tempo per allenarmi.

Elisa Sortini è stata la migliore delle italiane nella gara femminile seniores in ottava posizione in 1h18’57” nella gara vinta dalla statunitense Grayson Murphy in 1h15’20”. L’Italia si è classificata quarta nella classifica a squadre alle spalle di Francia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna.