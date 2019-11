La sanzione potrebbe spingersi oltre il 50% di quanto previsto nella prossima mensilità.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 13:34 | aggiornato 17/11/2019 13:39

Non è ancora conclusa la vicenda legata all'ammutinamento dei giocatori del Napoli, che hanno deciso autonomamente di non rispettare il ritiro imposto dal club. Aurelio De Laurentiis è passato in azione nelle ore successive per tutelarsi legalmente e, secondo quanto riportato da Tuttosport, cominciano a trapelare i primi provvedimenti.

La volontà del presidente del Napoli è infatti quella di presentare istanza al Collegio Arbitrale per trattenere gran parte degli importi che sarebbero previsti per la prossima mensilità dei calciatori. Una multa che non andrà semplicemente oltre il 5%, ma che potrebbe spingersi fino al 50%. In attesa della decisione del Collegio, De Laurentiis potrebbe anche decidere di trattenere l'intero importo e congelarlo provvisoriamente.

Napoli, la doppia punizione di De Laurentiis per i giocatori

In più, la società sta lavorando anche per chiedere il risarcimento per i danni d'immagine subiti a seguito dell'ammutinamento e, in questo caso, a dirimere l'eventuale questione dovrebbe essere la giustizia ordinaria visto che la cessione dei diritti d'immagine è regolata da scritture private.

Se pure questa sanzione dovesse essere confermata, allora la multa diventerebbe ancora più pesante per i calciatori del Napoli. Insomma, la situazione è tutt'altro che risolta. A giudicare da queste indiscrezioni, sembra che il botta e risposta sia appena cominciato.