Si chiude il Motomondiale con il Gran Premio della Comunita' Valenciana. Nel 19esimo e ultimo appuntamento con la MotoGP di questa stagione, vince ancora una volta Mar Marquez, precedendo Fabio Quartararo e Jack Miller. Quarto Andrea Dovizioso, quinto Rins, poi Vinales, Mir e, ottavo, Valentino Rossi. Pericolossisimo incidente per Zarco.

Commozione alla conclusione per Jorge Lorenzo, all'ultima corsa della sua carriera:

Una giornata bellissima. Le condizioni erano difficili con vento e freddo. Ci sono state molte cadute, quando ho visto che le sensazioni non erano molto buone ho deciso solo di arrivare in fondo intero, fino alla fine per festeggiare all'arrivo con i miei fans. Sono molto contento del titolo a squadre, anche io ho potuto contribuire e prendere qualche punto. Marc è stato bravissimo. Una stagione perfetta e una domenica speciale per me e per la squadra. Nella vita mai dire mai, tutto può cambiare ma in questo momento la mia decisione sul ritiro è definitiva. Chissà cosa succederà tra cinque mesi, un anno. Sono aperto ad ascoltare tutte le possibilità. Ma ho fatto diciassette anni di corse, quasi 300 gare e tanti campionati, non posso chiedere di più. Vado via con a testa alta. Vedremo cosa mi aspetta nel prossimo capitolo della mia vita.