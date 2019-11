Il francese mette un KO clamoroso contro l'ex UFC Ross Pearson, diventando in men che non si dica una star del web: il video ha già fatto il giro del mondo.

di Massimiliano Rincione - 17/11/2019 19:25 | aggiornato 17/11/2019 19:29

KO spettacolare in quel di Londra. Davy Gallon, fighter giramondo di nazionalità francese, è riuscito a stendere in maniera spettacolare l'ex UFC Ross Pearson in quel di Londra. Nel corso del terzo round del loro match all'MTK MMA Probellum, main event di serata tra l'altro, Le Normand è stato capace di mettere KO il vincitore del The Ultimate Fighter 9 con un rolling thunder kick dalla potenza davvero inaudita. Una tecnica, questa, raramente utilizzata nelle mixed martial arts, ma davvero devastante quando - come in questo caso - si riesce a portarla correttamente a segno con timing, potenza e velocità adeguate.

Davy Gallon KOs Ross Pearson with a ROLLING THUNDER in R3 at Probellum 1 in London. OH MY GOD #Probellum1 pic.twitter.com/Uza57ScMmH — caposa (@Grabaka_Hitman) November 16, 2019

Recentemente tagliato da UFC a seguito di 7 sconfitte negli ultimi 8 match - che gli avevano anche fatto annunciare un ritiro poi ritrattato -, Pearson non è riuscito ad arrestare l'emorragia di sconfitte in cui era incappato, il tutto anche a causa delle troppe battaglie affrontate in una carriera professionistica nelle MMA cominciata nel dicembre 2004 e condita da quasi 10 anni vissuti in UFC, la promotion più importante al mondo. Le Normand, invece, è stato uno di quei fighter che ha raccolto decisamente meno rispetto a quanto coltivato, complice anche qualche scelta sbagliata in fatto di match accettati: troppe volte, infatti, il francese è andato incontro a sfide proibitive per varie motivazioni, finendo per non costruire una streak tale da ambire ad una top promotion pur vantando sicuramente caratteristiche tecniche da massimi livelli.

Insomma, una grandissima vittoria di Gallon, visto in azione anche in Italia al Theather of War del 2017, quando vinse con una heel hook contro un Alessandro Botti poi capace di mettere in fila un sacco di risultati pazzeschi, tra cui la vittoria della cintura pesi leggeri in Italian Cage Fighting e, più recentemente, la chiamata in Bellator con un contratto multi-match. Un percorso, questo, che meriterebbe senza dubbio anche lo spettacolare francese, capace di alternare uno striking fantasioso e super-preciso a delle sottomissioni inaspettate e assai pericolose. A Pearson, invece, ogni persona con un briciolo di competenza suggerirebbe un ritiro dalle scene assai necessario: se 35 anni non sono effettivamente tantissimi per un fighter di quel livello, 38 match sono invece davvero una zavorra troppo grossa per un fighter abituato ad arrivare spesso ai punti e a prendere tanti colpi.

Ross Pearson, in foto, è stato steso da un rolling thunder kick di Davy Gallon in quel di Londra. Per il veterano inglese un ritiro parrebbe essere la scelta migliore.

MMA: i precedenti con rolling thunder kick

Sono pochi, in realtà, i fighter che hanno utilizzato/utilizzano il rolling thunder kick nelle MMA: tra gli esempi più importanti possiamo senza dubbio ricordare Justin Gaethje e, a tratti, Cub Swanson, con il primo che ne ha spesso fatto uso in WSOF e UFC. Da non dimenticare anche Fabricio Werdum, che si è dato ai calci spettacolari nel corso dei suoi ultimi match in UFC annoverando anche questa tecnica nel suo variegatissimo repertorio.