Nel primo tempo della sfida vinta dal Portogallo, il pubblico di casa ha preso in giro CR7 intonando il nome della Pulce. Fino al gol dello juventino.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 17:48 | aggiornato 17/11/2019 17:53

La pausa per le Nazionali ridarà alla Juventus e a Maurizio Sarri un Cristiano Ronaldo rigenerato grazie ai 4 gol trovati nelle due partite giocate col Portogallo nel girone di qualificazione a Euro 2020, seppur contro squadre non esattamente imbattibili come Lituania e Lussemburgo.

Con la rete del 2-0 che ha chiuso la partita contro il Lussemburgo, CR7 è arrivato a quota 99 gol con la maglia dei campioni d'Europa ed è entrato per l'ennesima volta nella storia del calcio diventando il primo giocatore capace di qualificarsi per 5 volte alla fase finale di un campionato europeo.

Numeri come al solito da capogiro per Cristiano Ronaldo, anche se nella sfida di oggi ci sono stati anche momenti complicati vista la difficoltà della partita (dovuta specialmente a un campo in pessime condizioni) conditi persino da qualche sfottò.

Cristiano Ronaldo abbraccia Jota dopo il gol al Lussemburgo

Lussemburgo-Portogallo, i tifosi beccano Cristiano Ronaldo cantando il nome di Messi

Al 27esimo minuto Cristiano Ronaldo ha provato a tirare dalla distanza vista la difficoltà del Portogallo a trovare spazio ma il suo sinistro è finito abbondantemente a lato. In quel momento il pubblico del Lussemburgo ha beccato il giocatore della Juventus intonando il nome del suo eterno rivale Messi, a mo' di scherno.

The fans of Luxembourg chanting Lionel Messi’s name after Cristiano Ronaldo places his shot way wide of the target. pic.twitter.com/doXXmDk0M2 — Stan (@FutboIStan) November 17, 2019

Coro che comunque non ha scoraggiato CR7, che all'87esimo ha messo in porta da rapace un tiro di Diogo Jota, mostrando grande fame di gol come sempre nella sua carriera e prendendosi anche una piccola rivincita.