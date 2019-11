Kosovo, il ct scherza sulle modalità per fermare Sterling

Bernard Challandes scherza sulle modalità per fermare l'attaccante del Manchester City.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 10:12 | aggiornato 17/11/2019 10:17

Bernard Challandes è così, un tipo a dir poco istrionico. Raheem Sterling e la federcalcio inglese non se la prendano, quelle del ct del Kosovo sono battute, anche se in certe situazioni (tipo questa) forse sarebbe stato più opportuno farne a meno.

Il selezionatore dello stato kosovaro però è coerente con il suo personaggio, le sue scenette negli spogliatoi lo hanno reso famoso e ogni sua conferenza stampa si trasforma in un vero e proprio show, per la gioia dei giornalisti presenti.

Anche quella che ha preceduto la sfida tra Inghilterra e Kosovo non ha fatto eccezione, perché quando gli è stato domandato cosa ne pensasse del rientro di Sterling dopo il turno di stop forzato contro il Montenegro per via della lite con il compagno di squadra Joe Gomez, il ct (scherzando, lo sottolineiamo di nuovo) ha risposto così: