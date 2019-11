Buone notizie per il centrocampista uscito durante Bosnia-Italia: le sue condizioni saranno valutate martedì.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 18:27 | aggiornato 17/11/2019 18:33

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Miralem Pjanic: secondo quanto riportato da Romeo Agresti, l'infortunio del centrocampista arrivato durante Bosnia-Italia non sarebbe grave.

Pare infatti che l'ex giocatore della Roma abbia effettuato gli esami strumentali al J Medical di Torino e che i controlli abbiano escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare. Solo un affaticamento all'adduttore destro per Pjanic che ebbe lo stesso problema a Lecce, tornando in campo poi nel derby fra Torino e Juventus.

Buona notizia per Sarri e per lo staff medico che farà le sue valutazioni sul bosniaco martedì dopo 2 giorni di riposo, con la speranza di averlo in campo già per Atalanta-Juventus con però nel mirino la sfida all'Atletico Madrid di Champions League.