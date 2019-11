Altra tegola per la Juventus: infortunio all'adduttore per Alex Sandro

GloboEsporte spiega che al posto di Alex Sandro giocherà Renan Lodi, già titolare contro la Nigeria qualche partita fa, mentre il giocatore della Juventus non lascerà il ritiro di Abu Dhabi del Brasile fino a dopo la partita. La società bianconera è stata già informata dell'infortunio e aspetta di sapere come evolveranno le cure dell'ex Porto che però preoccupa e non poco Maurizio Sarri.

Per questo motivo Alex Sandro non farà parte dell'undici titolare schierato da Tite nella prossima partita del Brasile, quella di martedì 19 novembre contro la Corea del Sud. E lo staff della Juventus attende notizie sulle sue condizioni.

Lo rivela GloboEsporte, che spiega come il terzino sinistro abbia accusato un problema all'adduttore della coscia destra durante l'amichevole giocata dalla squadra Verdeoro contro l'Argentina venerdì notte e persa per la rete messa a segno da Messi sugli sviluppi di un rigore causato proprio dal bianconero.

Il terzino bianconero non giocherà l'amichevole di martedì fra Brasile e Corea del Sud per un problema muscolare.

