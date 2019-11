Il ct azzurro parla alla vigilia di Italia-Armenia: "Non mi aspettavo 10 vittorie consecutive. Difetti? Ne abbiamo..."

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 18:16 | aggiornato 17/11/2019 18:21

Con il netto 3-0 arrivato contro la Bosnia, l'Italia di Mancini è entrata ufficialmente nella storia come la Nazionale azzurra capace di inanellare la più lunga serie di vittorie consecutive (ben 10) battendo il record precedentemente in mano alla selezione di Pozzo.

Ora agli Azzurri manca solamente l'ultima partita per chiudere in bellezza il girone di qualificazione a Euro 2020 contro l'Armenia, con la speranza di trovare un altro successo e terminare il gruppo a punteggio pieno.

Ci saranno ovviamente dei cambiamenti nella partita che serve a poco in termini di classifica generale ma il commissario tecnico Mancini non vuole cali di tensione perché abituarsi alla vittoria è uno degli obiettivi che la sua Nazionale vuole raggiungere. Anche quando i 3 punti non sono fondamentali.

La conferenza stampa pre Italia-Armenia di Bonucci e Mancini

Italia-Armenia, Mancini: "Non mi aspettavo 10 vittorie consecutive"

Parlando nella conferenza stampa della vigilia, Mancini ha fatto un bilancio del girone di qualificazione a Euro 2020 dicendosi estremamente soddisfatto e persino un po' sorpreso da risultato della sua Italia.

Non mi aspettavo 10 vittorie di fila ma la qualificazione sì. Il nostro primo obiettivo era riportare i tifosi attorno all'Italia e giocare un calcio vincente: i risultati erano solo la naturale conseguenza. Abbiamo imparare a dominare in campo, volevo fare qualcosa di diverso dal passato e i ragazzi ci hanno creduto. Difetti? Ne abbiamo...in Bosnia abbiamo difeso troppo bassi dopo il 2-0, dobbiamo migliorare. Contro l'Armenia dobbiamo segnare e giocar bene, non importa che non conti nulla. Tonali? Non so se giocherà, Chiesa invece ci sarà di sicuro: è normale ci sia stanchezza e qualche cambio dovrò farlo.

Speranzose e grintose anche le parole di Leonardo Bonucci, ormai capitano dell'Italia vista la lunga assenza per infortunio di Chiellini: