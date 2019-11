I due sono anche stati in campo insieme con la stessa divisa nei minuti finali della partita con la Russia.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 11:27 | aggiornato 17/11/2019 11:31

Curioso quanto accaduto nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 tra il Belgio e la Russia, vinta 4-1 dai Diavoli Rossi. Il difensore dell'Hertha Berlino, Dedryck Boyata ai è infatti sbagliato quando è arrivato il momento di vestirsi per scendere in campo nella ripresa.

Quando si è cambiato la maglia nell'intervallo, infatti, il giocatore non ha indossato la sua divisa numero 4, ma la 23 del compagno di squadra Batshuayi. Dell'errore non si è accorto nessuno, tant'è che Boyata ha concluso la sua gara in quel modo.

E il caso ha voluto che il ct Roberto Martínez abbia anche mandato in campo il Batshuayi "originale" nei 13 minuti finali, al posto di Romelu Lukaku. Di conseguenza ci sono stati due giocatori con la stessa maglia in quel lasso di tempo. Chissà cosa sarebbe accaduto se fosse entrato proprio al posto di Boyata: il momento dell'avvicendamento tra i due sarebbe stato certamente molto curioso e unico nel suo genere...