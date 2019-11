Clamoroso momento durante il Gran Premio del Brasile, penultima gara del mondiale di Formula 1 del 2019: Vettel e Leclerc si sono toccati dopo una serie di tentativi di sorpasso e entrambi i piloti sono stati costretti al ritiro.

Al 66esimo giro della gara, i due piloti della Ferrari stavano combattendo per l'ultimo posto fuori dal podio: Leclerc ha superato il compagno di scuderia ma Vettel non ci sta e prova il controsorpasso. Le due vetture si toccano e forano, costringendo entrambi a ritirarsi a pochi giri dalla fine.

Disastrous day for Ferrari. Hard to put this crash on either Vettel or Leclerc. Looking forward to stewards’ decision. #BrazilianGP #F1 pic.twitter.com/BnEO5nKpha