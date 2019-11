Dopo il clamoroso incidente tra le due Ferrari di Leclerc e Vettel nel Gran Premio di Formula 1 del Brasile, arrivano anche le due versioni dei piloti, che hanno analizzato l'episodio al termine della gara. Il primo a parlare è il monegasco:

Una situazione da analizzare con tutto il team. Siamo tutti e due dispiaciuti per il team. Per quanto riguarda la mia macchina, l'ho superato in curva 1. Sapevo che ci avrebbe riprovato in curva 4, ha provato ad andare all'interno e ci siamo toccati. Chi ha più responsabilità? Non vorrei parlare di questo. Il rapporto non muta fra di noi, siamo tutti e due abbastanza maturi per capire che queste cose accadono. Era il momento sbagliato, eravamo in lotta per il terzo posto. Sono dispiaciuto, ma sono sicuro che il rapporto con Seb rimarrà uguale.