Marianna Nannis accusa l'argentino ex Roma e Atalanta di averla minacciata di morte e di temere per la propria vita.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 14:55 | aggiornato 17/11/2019 15:00

In Italia ce lo ricordiamo per le sue corse sulla fascia destra con le maglie di Roma e Atalanta, per la sua inconfondibile chioma bionda e la fascetta a contenerla. Claudio Caniggia, ex ala argentina, si è fatto ricordare anche per qualche problema di troppo con le droghe (venne squalificato anche durante la sua esperienza in Serie A) nel corso della sua carriera.

Secondo quanto affermato dalla sua ex moglie, però, ci sarebbero anche altri problemi che ne hanno condizionato la vita privata. Marianna Nannis lo accusa di essere un "tossicodipendente" e di essere stato violento con lei.

La pesante denuncia dell'ex moglie di Caniggia

E come se non bastasse, la donna ha spiegato di essere stata recentemente minacciata dallo stesso Caniggia: