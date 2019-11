I campioni d'Europa staccano il pass per il torneo vincendo 2-0 in trasferta con il gol del giocatore dello Sporting e di CR7 che fa 99 in Nazionale.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 17:00 | aggiornato 17/11/2019 17:08

I campioni d'Europa del Portogallo saranno a Euro 2020 a difendere il loro titolo: la squadra allenata da Fernando Santos ha battuto il Lussemburgo in trasferta nella partita decisiva dei gironi di qualificazione con il risultato di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

La sfida è stata molto più difficile di quanto potesse sembrare anche perché le condizioni del campo su cui si giocava erano decisamente pessime ma gli ospiti passano in vantaggio al 39esimo minuto con Bruno Fernandes su assist di Bernardo Silva.

Goal by Bruno Fernandes pic.twitter.com/Ezr8Y0UbG2 — SL BENFICA USA 🇺🇸 🇵🇹 (@SLBenficaUSA) November 17, 2019

Il Portogallo spinge ma non trova la rete della sicurezza che arriva solamente all'87esimo quando Cristiano Ronaldo spinge in rete con un facile tap-in il gol del 2-0, il 99esimo per lui con la maglia della Nazionale. Con questa marcatura CR7 non solo si avvicina alla tripla cifra ma segna l'ennesimo record della sua carriera, diventando il primo giocatore della storia a qualificarsi per 5 volte alla fase finale di un Europeo staccando il pass per Euro 2020.