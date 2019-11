Bel momento prima dell'ultima sfida valida per il girone di qualificazione a Euro 2020, coi tifosi di casa che omaggiano il Regno Unito per l'aiuto nella guerra.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 20:44 | aggiornato 17/11/2019 20:48

Il mondo del calcio in questi ultimi tempi ci ha regalato fin troppe volte degli episodi spiacevoli ma quanto successo poco prima di Kosovo-Inghilterra, ultima partita del girone di qualificazione a Euro 2020 per entrambe le squadre in campo, è stato decisamente qualcosa da sottolineare.

L'incontro non contava nulla in termini di classifica, con la Nazionale di Southgate già qualificata per il torneo che comincerà la prossima estate e i padroni di casa che non avevano più chanche di passare il turno perché la Repubblica Ceca era avanti di 4 punti con un solo match da disputare.

Nonostante questo (o forse proprio per questo) prima del fischio d'inizio c'è stato un bellissimo gesto di rispetto da parte dei tifosi del Kosovo nei confronti degli ospiti, culminato con l'esposizione di centinaia di bandiere inglesi da parte del pubblico.

Kosovo-Inghilterra, bel gesto dei tifosi di casa durante l'inno nazionale

Durante l'esecuzione di "God Save The Queen" infatti, i tifosi di casa hanno mostrato tantissime bandiere dell'Inghilterra oltre alla scritta "Welcome & Respect": questo gesto è stato preparato per ringraziare l'impegno inglese e del Regno Unito ai tempi della guerra del Kosovo nella seconda metà degli anni '90. Un bell'episodio di vicinanza prima di una partita dominata dai ragazzi di Southgate, vincitori per 4-0 e che volano a Euro 2020 da primi nel girone.