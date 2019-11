Il Belgio travolge la Russia anche grazie a un Lukaku che segna e fornisce assist. La Germania e l'Olanda compiono la missione. Piatek in gol con la Polonia.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 17/11/2019 00:09 | aggiornato 17/11/2019 00:15

Continua la marcia immacolata del Belgio che, insieme all'Italia, è l'altra squadra ad aver vinto tutte le gare di qualificazione a Euro 2020. I Diavoli Rossi sbancano anche San Pietroburgo rifilando quattro gol alla Russia. Grandi protagonisti i fratelli Hazard: Thorgan apre le danze con un gran destro che s'infila sotto l'incrocio concludendo un'azione avviata da Eden. Il giocatore del Real Madrid replica poi sfruttando una sponda di Lukaku e chiude il match con la più facili delle segnature. Il merito per il 3-0 va tutto a De Bruyne che parte dalla sua metà campo, conduce palla e una volta a tu per tu con il portiere serve il compagno tutto solo. Il monologo della squadra di Roberto Martinez continua nella ripresa e c'è gloria anche per Romelu Lukaku che s'accentra e con un potente sinistro dal limite cala il poker. Numeri impressionanti per l'interista in nazionale, con quello realizzato alla Gazprom Arena sono 53 i gol in 84 presenze con la maglia dei Diavoli Rossi. Nel finale vale per l'onore il gol di Georgiy Dzhikiya che su corner anticipa tutti e batte Courtois. Poco male per il Belgio che consolida il primo posto e mantiene intatto il suo ruolino di marcia. Sconfitta pesante nel risultato, ma di fatto indolore per la Russia che è seconda nel girone e sarà quindi presente all'Europeo.

Nello stesso girone vince la Scozia a Cipro. Finisce 1-2 per la squadra allenata da Clarke, decidono le reti di Chirstie e McGinn. Gli scozzesi sono terzi e potranno giocarsi le residue chance di accedere all'Europeo tramite i playoff di marzo. Nel girone I va segnalata anche la sconfitta di San Marino (1-3) contro il Kazakistan. Entrambe comunque eliminate.

La Germania schianta la Bielorussia e si prende la qualificazione all'Europeo. La partite la conduce, come ovvio che sia, la squadra di casa. Quello tedesco è un vero e proprio assedio alla porta di Gutor: la prima grande occasione capita a Ginter che però trova sulla sua strada una grande parata del portiere bielorusso. La squadra di Löw ci prova anche con Kroos e Gnabry, ma la mira non è delle migliori. La Bielorussia soffre le pene dell'inferno, ma rischia di far diventare ancor più freddo il clima di Moenchengladbach con Stasevich che però sciupa una palla d'oro per il clamoroso vantaggio. Gol fallito, gol subito, la legge non scritta più famosa del calcio si materializza due minuti dopo. Gnabry mette dentro per Ginte che di tacco insacca. Pronti via e nella ripresa ecco il raddoppio della Germania con Goretzka che con un preciso rasoterra gira in porta il corner basso di Kroos. Proprio il centrocampista del Real, dominante a centrocampo, si toglie anche la soddisfazione personale con un colpo da biliardo dal limite dell'area su cui Gutor non può nulla. Nel finale arriva anche la doppietta per Kroos che danza in area, salta due avversari e poi di sinistro infila ancora il portiere bielorusso. Trionfo tedesco, per la Bielorussia la soddisfazione di partecipare ai playoff di marzo nel mini girone con Kosovo, Macedonia e Georgia.

Euro 2020, la Germania batte la Bielorussia

Qualificazioni Euro 2020: Croazia ok e qualificata, passa anche l'Olanda

Nello stesso girone finisce a reti bianche tra Olanda e Irlanda del Nord. A Belfast si gioca in una bolgia, i tifosi di casa fanno sentire tutto il loro sostegno e l'Olanda soffre i ritmi molto alti imposti dall'Irlanda del Nord che alla mezzora ha la più clamorosa delle chance per sbloccare il match. McNair crossa dentro per Saville che prova a calciare, ma il suo tentativo è contratto da Veltman con il braccio. Per l'arbitro è rigore e dal dischetto di presenta Davis che però spedisce alto e sciupa. Gli Orange devono rinunciare a De Roon per un problema fisico. Nella ripresa la gara è molto meno viva, le squadre sembrano averne meno, anche perché a van Dijk e compagni un pari va più che bene perché vuol dire tenere a -3 gli avversari e conquistare la qualificazione. Controlla il possesso l'Olanda, addormentando e il gioco e placando i bollenti spiriti del pubblico di casa e dei giocatori in verde. Così la squadra di Koeman può condurre in porto il risultato e guadagnarsi il pass per Euro 2020.

La Croazia batte la Slovacchia e passa come prima nel suo girone. La partita s'accende dopo circa un quarto d'ora e i croati vanno vicini al vantaggio con Vlasic, ma Dubravka è attento e dice no. Col passare dei minuti però cresce la Slovacchia che sfiora il gol con Pekarik, poi passa grazie a una deviazione sotto porta di Bozenik. La Croazia risponde con Perisic e Petkovic ma il portiere slovacco è decisivo e strozza in gola la gioia al pubblico di Rjieka. Chi proprio non riesce a incidere è Ante Rebic che si fa ammonire e al 53' viene sostituito da Brekalo. E tre minuti dopo, un errore in ripartenza della Slovacchia, scatena Vlasic che parte da centrocampo palla al piede, arriva ai venti metri e batte Dubravka con un preciso rasoterra. Il pareggio mette le ali alla Croazia che raddoppia subito con Bruno Petkovic che svetta sul calcio d'angolo di Modric e porta avanti i suoi. Un colpo durissimo per la Slovacchia che resta anche in dieci per il doppio giallo di Mak e allora a un quarto d'ora dalla fine arriva anche il tris di Perisic. La Croazia blinda il primo posto nel girone e la qualificazione a Euro 2020. Tutto aperto invece per il secondo posto nel girone e l'accesso diretto all'Europeo. La Slovacchia può ancora arrivare seconda, ma deve vincere fra tre giorni contro l'Azerbaigian e sperare in un pari tra Ungheria e Galles. Ma se una delle due vincesse, allora sarebbe quella a passare direttamente alla fase finale della competizione continentale. Proprio il Galles s'è regalato ancora una speranza battendo a domicilio l'Azerbaigian.

Polonia corsara in Israele e prima nel proprio girone. La selezione di Brzeczek va in vantaggio dopo quattro minuti con Krychowiak che è lesto nello sbucare sul secondo palo e infilare il portiere avversario su azione da corner. Gioca meglio la Polonia e a inizio ripresa raddoppia con Piatek che prima trova il palo e poi ribadisce in rete il cross di Zielinski. Il milanista ripaga così la fiducia del ct che lo ha schierato titolare al posto di Lewandowski. Una soddisfazione per Piatek che non segnava in nazionale da quattro partite e realizza la quinta rete in dieci gare con la nazionale. Una media importante per un giocatore ora in discussione al Milan. Nel finale Dabbur accorcia le distanze. Nello stesso girone vince l'Austria, qualificata anche lei, con il 2-1 alla Macedonia del Nord, decidono le reti di Alaba e Lainer.

Piatek segna il gol del 2-0 🔫 pic.twitter.com/4keQmldfow — El Diez (@walnut_85) November 16, 2019

I risultati del sabato di qualificazione a Euro 2020

Germania-Bielorussia 4-0

Irlanda del Nord-Olanda 0-0

Cipro-Scozia 1-2

Russia-Belgio 1-4

San Marino-Kazakistan 1-3

Azerbaigian-Galles 0-2

Slovenia-Lettonia 1-0

Croazia-Slovacchia 3-1

Austria-Macedonia del Nord 2-1

Israele-Polonia 1-2

Le classifiche