I campioni d'Europa si qualificano sconfiggendo il Lussemburgo. Vince anche la Francia che batte l'Albania di Reja, l'Inghilterra ne fa quattro al Kosovo.

di MarcoValerio Bava - 17/11/2019 22:47 | aggiornato 17/11/2019 22:53

L'Inghilterra passa in casa di un volenteroso Kosovo che prova a impensierire i Tre Leoni, ma cede di schianto nel finale e perde 0-4. La squadra di Southgate è già qualificata, mentre il Kosovo (terzo nel girone) dovrà passare dai playoff di marzo e lì giocarsi le ultime chance di accedere a Euro 2020 e fare la storia. Partono bene i padroni di casa e Nuhiu sfiora il vantaggio con un colpo di testa che però Pope è bravo a controllare. Gli inglesi rispondono con Sterling che però si fa ipnotizzare da Muric. Inghilterra in pressione e che trova il gol con Winks che con un grande inserimento per vie centrali taglia in due la difesa kosovara e insacca. Al 42' ancora Nuhiu ha una buona chance, ma spreca tutto da ottima posizione. Nella ripresa la prima vera chance è sempre del Kosovo, Berisha calcia dal limite e la palla sfiora il palo. L'Inghilterra risponde con Kane che centra il palo e dopo la girandola di cambi degli allenatori dilaga nel finale. E con il gol Kane (capocannoniere delle qualificazioni con 12 reti) e quelli di Rashford e Mount chiude la pratica. Il Kosovo esce giustamente tra gli applausi dei propri tifosi, i Tre Leoni invece festeggiano la qualificazione con i tanti sostenitori giunti dal Regno Unito in un clima di rispetto e di festa che ha scandito sin dal primo minuto il match. Una bella notizia di questi tempi.

Finisce 2-2 invece tra Serbia e Ucraina. La selezione di Shevchenko ha da tempo ottenuto la qualificazione, mentre quella di Tumbakovic dovrebbe sperare di vincere e nella contemporaneo stop (pareggio o sconfitta) del Portogallo in Lussemburgo. Partita bella a Belgrado, i padroni di casa passano in vantaggio con il rigore di Tadic al nono. La Serbia spreca due occasioni con Mitrovic e Rajkovic, mentre l'Ucraina coglie il palo con Yarmolenko e alla mezzora trova il pari di Yaremchuk. Gara intensa e vibrante anche nella ripresa, Mitrovic riporta avanti i serbi, ma al 93' ecco il 2-2 firmato da Besiedin. Poco male per la Serbia, visto che il Portogallo ha vinto in Lussemburgo e quindi anche un successo non sarebbe servito a passare direttamente alla fase finale dell'Europeo. Ora la speranza, per Milinkovic-Savic e compagni, è di essere inseriti nel gruppo C dei playoff.

Vince quindi il Portogallo, Ronaldo gioca titolare e alla fine riesce anche a lasciare il suo timbro sulla partita, salendo a quota 99 gol segnati con la maglia della nazionale. In avvio però la squadra più pericolosa è il Lussemburgo che va due volte vicino al vantaggio con Deville e Gerson, ma in entrambi i casi la mira non è perfetta e così i lusitani vengono graziati. Il primo tentativo di CR7 arriva al 27', ma il suo destro termina a lato. Ci pensa allora Bruno Fernandes a sbloccare il punteggio e a togliere il Portogallo dall'impasse: lancio illuminante di Bernardo Silva per il centrocampista dello Sporting che controlla e conclude di destro senza lasciare scampo al portiere. Il Lussemburgo non molla e nella ripresa crea altri pericoli con Gerson e Rodrigues, ma alla fine ecco il sigillo di Cristiano Ronaldo che a due passi dalla linea deve solo spingere in porta il pallone dopo la parata di Moris sulla conclusione di Jota.

Euro 2020, la Francia supera l'Albania

Qualificazioni Euro 2020, la Francia batte l'Albania

La brutta Francia vista tre giorni fa contro la Moldavia è rimasta a Parigi. Deschamps può godersi una versione decisamente migliore dei Bleus a Tirana, dove i transalpini battono l'Albania per due reti a zero. Subito avanti i campioni del mondo con il colpo di testa di Tolisso che gira benissimo la punizione da sinistra di Griezmann e batte Etrit Berisha. Alla mezzora è Le Petit Diable a raddoppiare, avventandosi a centro area su un cross basso di Dubois. Al 40' altra grande occasione, ma stavolta il colpo di testa di Lenglet termina alto di un soffio. Reja prova a cambiare le cose togliendo Lenjani e Qose e inserendo Roshi e Memushaj, ma è ancora monologo francese con Giroud che due volte va vicino a mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Non è fortunato l'attaccante del Chelsea che poco oltre il settantesimo deve fare anche i conti con il palo. Una maledizione che si trascina fino al 90', ma per la Francia è comunque festa.

La Turchia di Gunes, già qualificata a Euro 2020, sbanca il campo di Andorra con una doppietta di Enes Unal. L'attaccante classe '97 apre le danze al 17' e poi raddoppia quattro minuti dopo dal dischetto. Nello stesso girone vince anche l'Islanda che s'impone sul campo della Moldavia con le reti di Bjarnason e Sigurdsson, nel mezzo il pareggio momentaneo dei padroni di casa firmato Milinceanu. Vittoria che non serve agli uomini di Hamren che sono terzi nel girone H e dovranno passare dai playoff di marzo e giocarsi le proprie carte nel gruppo A. Chi deve ancora attendere per conoscere la propria collocazione nei playoff è la Bulgaria che intanto però si toglie una piccola soddisfazione battendo in casa una Repubblica Ceca che ha già in tasca il pass per l'Europeo. Decide un gol nel secondo tempo di Bozhikov su assist di Despodov attaccante di proprietà del Cagliari ora in prestito allo Sturm Graz.

I risultati della domenica di qualificazione a Euro 2020

Kosovo-Inghilterra 0-4

Bulgaria-Rep.Ceca 1-0

Serbia-Ucraina 2-2

Lussemburgo-Portogallo 0-2

Albania-Francia 0-2

Andorra-Turchia 0-2

Moldavia-Islanda 1-2

Le classifiche