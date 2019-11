Cristiano Ronaldo "conferma" quanto detto da Maurizio Sarri nel post Juventus-Milan e ammette che il suo cambio, di cui si è discusso tanto negli ultimi giorni, è stato causato da un suo problema fisico.

L'ex attaccante del Real Madrid ha giocato e segnato ancora una volta con la maglia del Portogallo nel 2-0 in casa del Lussemburgo e nelle interviste dopo l'ultimo incontro di qualificazione a Euro 2020 sono arrivate le dichiarazioni di ai microfoni di A Bola con cui Cristiano Ronaldo ha dato la sua versione.

In queste 3 settimane non stavo bene, nessuna polemica: non mi piace essere sostituito ma ho voluto aiutare la mia squadra anche da infortunato. Non piace a nessuno essere tolto dal campo ma capisco perché Sarri lo ha fatto, non ero al 100%. Quando si tratta di sacrificarmi lo faccio perché c'è molto in palio, l'Inter ci sta mettendo pressione in campionato e sapevo che se non avessimo vinto le partite col Portogallo avremmo potuto essere eliminati. Fortunatamente non ho mai avuto grandi infortuni, il club lo sapeva e sarò presto al massimo.