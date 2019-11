Il club non ha apprezzato l'atteggiamento della squadra: "I nostri tecnici devono educare, non solo allenare". Il Mister risponde: "Quanta ipocrisia".

Prima di tutto l'educazione, prima di tutto il rispetto. Con questa particolare (ma apprezzabile) motivazione ieri sera i dirigenti del club grossetano dell’Invictasauro hanno deciso di annunciare l’esonero di Massimiliano Riccini, allenatore della squadra Juniores. La notizia in realtà è doppia, perché già sollevare un tecnico dal proprio incarico a stagione in corso non è del tutto usuale. Questo perché i risultati, di solito, a quei livelli c’entrano poco con queste scelte.

Questa volta invece è stato proprio un risultato a motivare la decisione del club di esonerare il proprio allenatore. Il paradosso è che il risultato non era negativo, anzi. La Juniores dell’Invictasauro, impegnata nei campionati giovanili della provincia di Grosseto, aveva appena battuto per 27 (ventisette) a zero gli avversari del Marina Calcio.

Un risultato favorito però più che altro dalle difficoltà organizzative del Marina Calcio. I problemi del club sono tali da faticare, di settimana in settimana, a trovare 11 giocatori da mandare in campo. L’Invictasauro questo lo sapeva, ma ha comunque esagerato. O, come affermato dal club a fine partita, non ha avuto rispetto.

In media la squadra di Riccini ha segnato un gol ogni tre minuti. Troppi, bisognava mandare un altro messaggio ai ragazzi. Qualcosa di più educativo. Riccini evidentemente non ci ha pensato, i suoi dirigenti ci sono rimasti male. La società però ci è rimasta male e ha voluto dare un segnale forte, far capire ai ragazzi che vincere non è tutto. Da quel settore giovanile non devono per forza venire fuori campioni, ma uomini sì. Il rispetto da grandi servirà.

Riccini doveva intervenire. Il club lo ha esonerato proprio perché non è intervenuto. Come confermato dalla società attraverso un comunicato ufficiale:

Abbiamo appreso con stupore e rammarico il punteggio della partita con la quale la nostra Juniores provinciale ha battuto il Marina Calcio. I presupposti e i valori con i quali, da una vita, sono nel mondo del calcio giovanile, sono antitesi di cose del genere. L’avversario va sempre rispettato e oggi questo non è avvenuto. In qualità di presidente mi scuso sinceramente con la società Marina e con tutto l’ambiente sportivo. Comunico che il nostro direttivo ha deciso, unanime, di esonerare il signor Riccini. I nostri tecnici devono avere il compito di allenare e, soprattutto, di educare i ragazzi. Questo oggi non è avvenuto.

La firma, sotto al comunicato, è del presidente Paolo Brogelli, che vuole mettere l'educazione dei ragazzi davanti ai risultati della squadra. Il tecnico Riccini, non ha accettato le motivazioni dell'esonero, rilasciando un commento piuttosto piccato alla Gazzetta dello Sport:

Non volevamo umiliare o ridicolizzare volontariamente l’avversario. Abbiamo giocato senza leziosismi, senza cattiveria agonistica e commettendo pochissimi falli. Gli Juniores sono abbastanza grandi per capire le situazioni. Segnare 27 gol non è mancanza di rispetto, lo sarebbe stato fare ‘torello’ per 80 minuti o aiutare la squadra avversaria a segnare qualche gol. La vera sconfitta è vedere quanta ipocrisia, banalità e povertà d’animo vengono fuori senza nessuna cognizione di causa.

Fatto sta che la partita, così come la decisione dell'esonero, fa discutere. Quel che è certo però è che chi allena i ragazzi probabilmente si deve ricordare che a certi livelli il risultato non conta. Sono più importanti altre cose.