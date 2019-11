Il talento ungherese parla di un possibile approdo in Serie A: "L'Italia mi piace ma non voglio scendere troppo nei particolari".

17/11/2019

Il suo nome è stato uno dei più caldi dell'ultima estate di calciomercato e non c'è dubbio che Dominik Szoboszlai sia un talento su cui molte big europee hanno messo l'occhio da tempo: di sicuro uno dei migliori classe 2000 al mondo, l'ungherese continua la sua crescita al Salisburgo aspettando il definitivo salto di qualità.

Qualche mese fa si parlava di lui come possibile sostituto di Milinkovic-Savic alla Lazio ma la mancata partenza del colosso serbo ha bloccato qualunque trattativa fra gli austriaci e la società biancoceleste.

Szoboszlai però non si è scomposto e ha iniziato la stagione alla grande con 4 gol e 4 assist nelle prime 16 presenze fra campionato, coppa di Lega e Champions League. Consapevole di essere un talento in ascesa sul taccuino di molte grandi squadre, comprese Inter e Juventus.

Szoboszlai commenta le voci sul suo futuro, con Inter e Juventus alla finestra

Calciomercato, Szoboszlai: "Inter e Juventus mi vogliono? Non ho preferenze"

Intervistato ai microfoni di FCInterNews, il talento ungherese ha commentato il forte interesse nei suoi confronti delle grandi squadre in giro per il Vecchio Continente e parlando di Inter e Juventus ha voluto dare tutto il suo apprezzamento per il nostro paese ipotizzando un arrivo in Serie A nel prossimo calciomercato.