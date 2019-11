Dall'Inghilterra insistono sull'interesse di Guardiola per il difensore senegalese e pure per Skriniar.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 08:10 | aggiornato 17/11/2019 08:15

In Inghilterra sono sicuri, per cercare di recuperare il terreno dal Liverpool di Jurgen Klopp, il Manchester City di Guardiola è più che mai deciso a intervenire pesantemente sul calciomercato. In particolare, scrive il Mirror, nel reparto difensivo.

E ancora più nello specifico Pep starebbe guardando con molto interesse in Serie A, dove vorrebbe pescare due carte dal mazzo. Si tratta di Milan Skriniar dell'Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli, due giocatori per i quali i Citizens sarebbero disposti a fare follie.

Calciomercato, Manchester City su Koulibaly: ma lui vuole Napoli

In attesa di capire fino a che punto possano spingersi per cercare di renderli i prossimi due colpi di calciomercato, intanto però arriva un Tweet da parte di Koulibaly che rappresenta una vera e propria dichiarazione d'amore alla città partenopea:

I miei figli sono nati qui. Qui, sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa.

Queste le parole di Kalidou, in un momento delicato per il club, dopo la scelta della squadra di non accettare il ritiro chiesto e ordinato dal presidente del club Aurelio De Laurentiis a seguito degli scarsi risultati della squadra. Chissà se anche queste, dopo quelle di Elmas, saranno considerate come una violazione del silenzio stampa imposto dalla società.