Aveva rifiutato il Manchester United in estate, ma a gennaio l'affare di calciomercato potrebbe concretizzarsi.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 09:44 | aggiornato 17/11/2019 09:49

Ripensando a come fosse la situazione appena un anno fa, sembra quasi impossibile che ora Mario Mandzukic si trovi in questa condizione da fuori rosa della Juventus e ufficialmente sul calciomercato in attesa del miglior offerente.

Nonostante nel novembre 2018 lui fosse uno degli uomini più importanti e decisivi della squadra allora di Allegri, in questa stagione con Maurizio Sarri l'attaccante vice-campione del mondo con la Croazia si è ritrovato ai margini estremi di una rosa extra-large, messo sul mercato per tentare di risparmiare almeno il suo ingaggio a fronte dei pesanti investimenti (vedi de Ligt) fatti in estate.

Calciomercato Juventus, Mandzukic ora può andare al Manchester United

Lui però qualche mese fa ha rifiutato le opzioni che gli sono state presentate, in particolare quella arrivata dal Manchester United nei giorni finali della finestra di calciomercato inglese. Mandzukic voleva avere più tempo per decidere, ancora non era così convinto di non riuscire a trovare spazio in bianconero, ancora non aveva preso consapevolezza del drastico cambio di considerazione cui stava andando incontro.

Adesso però, dopo questi mesi trascorsi nel dimenticatoio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport l'attaccante croato avrebbe cambiato idea e sarebbe pronto per prendere in considerazione l'ipotesi della sua cessione al Manchester United. A gennaio si riapriranno i discorsi, Mario potrebbe lasciare la Juve. Uno scenario impensabile tornando con la mente a un anno fa, ma oggi sempre più concreto.