L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, rilanciata oggi in prima pagina da Tuttosport.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 08:39 | aggiornato 17/11/2019 08:44

L'indiscrezione era stata lanciata dai media britannici, Tuttosport l'ha messa in prima pagina nell'edizione odierna del quotidiano. Cristiano Ronaldo avrebbe avuto un colloquio con il presidente Agnelli e i due avrebbero parlato anche delle potenziali mosse di calciomercato.

CR7 avrebbe manifestato in particolare il gradimento per un possibile acquisto in ottica di giugno 2020, quello di Paul Pogba dal Manchester United. Non sarà semplice riportare il francese a Torino, all'Old Trafford la scorsa estate valutavano il cartellino del "Polpo" ben 180 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo consiglia Pogba

Come riportato sempre dai media britannici, però, il recente infortunio alla caviglia che lo terrà fuori fino a dicembre potrebbe indurre lo United ad abbassare leggermente la cifra richiesta: di fronte a una proposta da 150 milioni Ole Gunnar Solskjaer potrebbe anche cedere, per poi reinvestire il denaro incassato nelle operazioni per Haaland del Salisburgo e Sancho del Borussia Dortmund.

La Juventus potrebbe provarci, ma tenendo in considerazione che dovrà fare i conti anche con una rivale agguerrita: anche il Real Madrid di Zinedine Zidane infatti vorrebbe Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato estiva. Se Agnelli vorrà accontentare il desiderio di Cristiano Ronaldo, insomma, dovrà mettere in conto un maxi-investimento.