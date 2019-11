Calciomercato Juventus, Rakitic ha scelto i bianconeri

A rivelare l'indiscrezione è il quotidiano Sport. Il croato avrebbe rifiutato le altre offerte.

17/11/2019

Il quotidiano spagnolo Sport, molto vicino alle questioni che riguardano il Barcellona, ha lanciato la bomba di calciomercato: "Rakitic ha deciso: vuole la Juve". La testata racconta come il centrocampista croato abbia deciso di dire no a qualsiasi altra destinazione che non sia quella bianconera.

Pur di andare a giocare a Torino e trasferirsi in Serie A, il croato avrebbe rinunciato dunque a stipendi più alti che gli potrebbero garantire altri club di Premier League che lo stanno tentando da mesi.

Di sicuro Rakitic vuole lasciare il Barcellona: dopo aver puntato i piedi per restare in estate, adesso ha modificato il suo punto di vista (complici i soli 255 minuti giocati in stagione) e si sarebbe detto aperto alla cessione.

Ma non intende trasferirsi in un nuovo club a caso, il giocatore ha le idee chiare su quale debba essere il suo futuro, che potrebbe cambiare proprio nella sessione di calciomercato di gennaio. Il Barcellona lo valuta 35 milioni di euro, che la Juventus potrebbe mettere sul piatto in caso di cessione di Emre Can. Sul croato c'è stato anche il forte interesse dell'Inter di Conte, ma a quanto pare il club di Agnelli gode di un grande vantaggio, la preferenza del calciatore.