Il club nerazzurro non ha cambiato idea sul centrocampista attualmente in prestito al Cagliari.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 11:49 | aggiornato 17/11/2019 11:54

Radja Nainggolan è il leader indiscusso del Cagliari dei miracoli di Rolando Maran. Il centrocampista, arrivato in estate in prestito secco dall'Inter, ha preso per mano la squadra rossoblù e la sta facendo volare come non succedeva da anni. Dopo il 5-2 rifilato alla Fiorentina, in cui il Ninja ha confezionato 3 assist e segnato un gol da urlo, i sardi sono incredibilmente terzi in classifica in compagnia della Lazio e alle spalle di Inter e Juventus.

Insomma, le prestazioni del classe 1988 sono da applausi. Eppure l'Inter - riporta calciomercato.com - non ha cambiato idea. Dopo averlo spedito al Cagliari a zero pur di liberarsene, la società milanese non cercherà in alcun modo di farlo tornare alla base a gennaio per rispetto degli accordi stipulati col patron degli isolani Giulini e perché ormai è stata presa un'altra strada.

Ancor prima che arrivasse Conte, Ausilio e Marotta avevano infatti già deciso di cambiare radicalmente linea comportamentale e tecnica. Nainggolan fa ormai parte del passato e non indosserà più la maglia nerazzurra. Tornerà a giugno a fine stagione e poi sarà rivenduto a buon prezzo visto come sta giocando.