Il giocatore dell'Hammarby arriverà al posto dell'attaccante per via della lesione al crociato, ma Preziosi vuole anche il francese svincolato.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 21:21 | aggiornato 17/11/2019 21:35

La lesione del legamento crociato per Christian Kouame è stata sicuramente una brutta botta da assorbire per Thiago Motta e il Genoa, che durante la sessione di calciomercato invernale dovrà necessariamente cercare un sostituto per l'attaccante ivoriano.

La ricerca sembra essere però già terminata: secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il Grifone avrebbe già chiuso per l'arrivo a gennaio di Muamer Tankovic, talento svedese attualmente in forza all'Hammarby.

Il costo del giocatore dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro, con Tankovic che è stato scelto specialmente per la sua duttilità che gli permetterà di giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo nel 4-2-3-1 varato da Thiago Motta sin dal suo arrivo al posto di Andreazzoli. Ma le sorprese per il Genoa non sarebbero finite qui.

Sempre secondo Sky Sport infatti, Preziosi vorrebbe cercare di arrivare a Hatem Ben Arfa che è attualmente svincolato dopo l'avventura al Rennes della scorsa stagione. Il francese è stato buon protagonista dell'annata in cui la sua squadra ha vinto la Coppa di Francia sconfiggendo il PSG e potrebbe voler ripartire dalla formazione ligure, pronta a rinforzarsi alla grande nel calciomercato di gennaio portando a Genova sia lui che Tankovic.