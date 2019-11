Durante la partita con l'Islanda avvistati degli emissari delle Foxies per visionare il talento della Fiorentina.

di Redazione Fox Sports - 17/11/2019 12:32 | aggiornato 17/11/2019 12:37

Bella e convincente vittoria ieri per l'Italia Under 21 contro l'Islanda, con qualche retroscena di calciomercato a sorpresa. La partita valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria è stata vinta con il punteggio di 3-0, rete iniziale di Riccardo Sottil e doppietta di Patrick Cutrone nella ripresa.

La squadra di Paolo Nicolato è ancora imbattuta nel girone A, dove è posizionata al secondo posto dietro l'Irlanda (che ha tre punti e due partite in più).

Nel corso della partita disputata a Ferrara sono stati avvistati degli osservatori in tribuna, erano quelli del Leicester City che, a quanto pare, sono venuti in Italia per visionare da vicino le prestazioni dell'attaccante della Fiorentina Sottil. Molto probabile che gli emissari dei Foxes abbiano gradito la prestazione del giovane della Viola, autore appunto della rete che ha sbloccato la gara. E chissà che dopo questa partita non facciano pervenire presto un'offerta di calciomercato al club di Rocco Commisso.