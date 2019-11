Calciomercato Barcellona, occhi su Lautaro dell'Inter

Quando gli viene domandato se Lautaro Martinez dell'Inter possa essere un obiettivo di calciomercato , però, Abidal esce allo scoperto e non nasconde la grande stima del Barcellona nei confronti di colui che, secondo molti rumors, sarebbe anche il preferito di Leo Messi per aggiungere qualità al reparto offensivo:

Sono trasparente con i giocatori, Suarez può confermarlo. Gli ho già detto che l’anno prossimo cercheremo un giocatore offensivo. Lui l’ha accettato perché vuole il meglio per la squadra. Oggi posso dire che non c’è una priorità.

Non che servissero delle conferme ulteriori per sapere che il Barcellona fosse interessato a Lautaro Martinez in vista del prossimo calciomercato , ma adesso è arrivata anche la certificazione dopo le parole ufficiali di Eric Abidal, direttore tecnico del club blaugrana.

