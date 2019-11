Il presidente della federcalcio ribadisce che l'avventura in nazionale dell'attaccante è finita, lui replica piccato sui social media.

17/11/2019

L'ultima convocazione in nazionale di Karim Benzema risale ormai al 2015. Per una lunga serie di motivi extra-campo, però, l'attaccante del Real Madrid non è stato più chiamato. Non che questo abbia inficiato sui risultati della Francia, anzi. In questo lasso di tempo i Galletti sono arrivati in finale dell'Europeo e hanno vinto il Mondiale in Russia.

La questione però è sempre molto tesa, tanto da essere stata riaperta nelle ultime ore con delle dichiarazioni del presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet, a RMC Sport:

Karim Benzema è un grande giocatore, non ho mai messo in dubbio le sua qualità. Inoltre, al Real Madrid si sta dimostrando uno dei migliori nella sua posizione. Ma la sua avventura con la Francia è finita.

Francia, ancora polemica con Benzema

La reazione di Benzema non è tardata ad arrivare. L'attaccante del Real Madrid si è affidato a un tweet per rivendicare la sua facoltà di scegliere quando dare l'addio alla Nazionale, senza lasciare questa opzione ad altri:

Noel pensavo che non avessi interferito nelle decisioni del selezionatore! Sappi che io, solo io, metterò fine alla mia carriera internazionale. Se pensi che io sia finito, fammi giocare per uno dei paesi per i quali sono idoneo e vedremo