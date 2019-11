Il team manager dei blaugrana spiega: "È un calciatore che vuole solamente giocare e qui nessuno è sicuro di essere titolare".

17/11/2019

Al Barcellona sono in tanti che non hanno accettato la decisione di Matthijs de Ligt di non passare fra le fila dei blaugrana e invece scegliere il trasferimento alla Juventus, dopo essere stato a lungo avvicinato ai campioni di Spagna (in particolare dopo l'acquisto dell'ex compagno all'Ajax e amico De Jong).

Per questo motivo non sono rari i casi in cui i quotidiani sportivi catalani come Sport e Mundo Deportivo non perdono occasione per lanciare qualche frecciata al difensore della Nazionale olandese quando fa qualche errore con la maglia bianconera in questi suoi primi mesi a Torino.

Oggi però la punzecchiatura arriva proprio dall'ambiente del Barcellona e più precisamente dal team manager Eric Abidal che ha rivelato un retroscena sulla trattativa avuta in estate per portare De Ligt al Camp Nou e poi non andata a buon fine.

Abidal racconta un retroscena sulla trattativa fra De Ligt e il Barcellona

Abidal: "De Ligt non è venuto al Barcellona perché vuole essere titolare"

Intervistato proprio da Sport, l'ex giocatore della Nazionale francese ha spiegato che i contatti fra il Barcellona e l'entourage di De Ligt erano continui ma il mancato acquisto sarebbe stato causato dalla volontà dello stesso giocatore.